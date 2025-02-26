失言《東張》主持入行18年爆離巢真相　大幅減薪考四牌照方便搵工

現年43歲的游莨維2006年參加無綫節目《一擲千金》，當時只贏取1元獎金當眾流下男兒淚，一夜成名被封「一蚊Joe」。游莨維加入TVB 18年近日宣布離巢，日前他接受商台《1圈圈》訪問，透露離巢真相，他說：「喺TVB合約3年又3年（續約），已經6個3年，會諗下一個3年又會點，又見唔到自己個位，不如走。」

游莨維早前宣布離開工作18年的TVB。（ig@1masterjoe）

接受《1圈圈》訪問。

游莨維指過往自己賺錢自己使錢還可以，但兩個小朋友僅8歲和5歲，在疫情期間積蓄「使到見底」，疫情後好轉，但公司卻要求調整人工，他將手放在腰間橫刀一切，直言減幅頗大，被問是否很大落差？他激動說：「點止落差，可以形容真係可能你做保安、洗碗，我唔係貶低呢個行業，覺得薪酬未必養得掂我自己，自己都養唔掂更養唔到頭家，最後決定同TVB完約算。」

游莨維直言減薪幅度大，隻手放肚橫切，表情肉緊。（YouTube截圖）

游莨維直言減薪幅度大，隻手放肚橫切，表情肉緊。（YouTube截圖）

游莨維表示很享受娛樂圈這個行業，尤其做司儀，見到台下有人拍掌很有滿足感，但跟太太商量過後，還是決定離開，他說：「老婆講咗句：『一個男人只要你肯做，照計應唔會搵唔到食嘅』。」所以他在離巢前已考獲坊間「四大牌照」，他自豪地說：「地產、地盤、保安、保險考晒，同自己講要為自己打算，打開報紙最多人請就係呢幾個行業，我信我想做唔會冇嘢做。我參加《一擲千金》前都係做醫療保險，考埋全牌，決定唔做TVB就去返老本行做保險。」

游莨維離巢前亦有問太太意見。（ig@1masterjoe）

游莨維話要養家，一早考定四大牌照。（ig@1masterjoe）

一子一女。（ig@1masterjoe）

家人當初都唔贊成入行。（ig@1masterjoe）

游莨維參加《一擲千金》時只有26歲，剛從加拿大讀完大學返港，一心想贏獎金幫屋企人減輕供樓壓力，沒料到一個決定，最終只得「1蚊」當場灑淚，他說：「我當時係俾人鬧住入行，『貪心抵死抵你嘅』，阿媽有唔開心，但就俾咗個offer我，就係如果養得掂你自己咪去囉，當初都係俾3年時間自己冇成績就走。」

游莨維2006年參加無綫節目《一擲千金》，當時只贏取1元獎金當眾流下男兒淚，一夜成名被封「一蚊Joe」。（電視畫面）

忍唔住流淚。（電視畫面）

回望過去，在《東張西望》做主持12年，亦有做得不妥的地方，並重提在中環蘇豪區採訪雲咸街槍擊案後，在社交平台發文狂轟港聞版記者，事後又刪除帖文。游莨維說：「係自己做得唔係咁好，回首可以做好啲，（爭議事件）近排中環槍擊案，一扮老屎忽就被人插。好似依家話自己做19，實有人話夠有人做咗29、39年，唔知點解上咗腦會出啲咁嘅Post。不過，做《東張》確實俾人覺得新聞唔係新聞，娛樂唔係娛樂，會被人睇唔起。」他表示亦有負評留言，但自己不會放上心，並爆金句：「人生不如意事十常八九，如一兩件事唔開心咁你唔好開心嘞。」

「一蚊Joe」採訪槍擊案後轟港聞記者事後刪post。（電視畫面）

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