41歲失婚富婆日本滑雪遇恐怖意外 跌入約兩米雪洞慶幸死裡逃生

現年41歲的李彩華近年主力在內地發展，憑內地劇《回家的誘惑》爆紅，其後工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，是圈中的小富婆。2018年她認識從商的前夫黃彥書，兩人拍拖半年便閃婚，可惜因疫情長期分隔兩地而離婚，結束19個月婚姻。喜愛滑雪的她經常會到北海道旅行，不過今次卻遇上恐怖意外，或外國人出手相救才能脫險，可謂死過翻生。

李彩華Keep得好好！（IG圖片）

身材火辣！（IG圖片）

曬長腿！（IG圖片）

Keep得極好。（IG圖片）

李彩華昨晚（25日）在IG分享滑雪恐怖意外，她寫道：「今日真係算好好彩，完全冇諗過跌落個窿呢件事係會發生喺我身上，個窿起碼兩米幾，講真拍戲都冇咁驚險，萬幸嘅係個窿附近啱啱好有幾個外國人，我跌咗落去即刻嗌helphelp，佢哋就即刻衝過嚟，以佢哋咁強壯嘅身形，都要幾個人先拉到我上嚟，如果冇佢哋喺度……真係……God Bless！」

李彩華在IG分享滑雪恐怖意外，約兩米雪洞深不見底。（IG圖片）

喜愛滑雪的李彩華經常會到北海道旅行。（IG圖片）

喜愛滑雪的李彩華經常會到北海道旅行。（IG圖片）

從相中可見，李彩華在雪山上跌進了一個佈滿積雪的洞穴，她在照片上畫上火柴人代表自己，並寫上「inside」和「me」，透露自己跌入溶化後的裂縫柱洞，洞裡看到已溶化的積雪，深不見底，非常驚險。大批網民看到李彩華的貼文後，都紛紛留言關心：「有無受傷」、「Oh 妳有冇事呀」、「睇到張相你有驚險的一刻真係心驚！感恩附近有人救了你，幸好人沒事，回來要慶祝一下」。