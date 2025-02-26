一代女神創業開艾灸館親自服務　息影21年投資有道傳手持10億美金

現年58歲的王祖賢當年憑《倩女幽魂》中「聶小倩」一角靚絕影壇，憑脫俗氣質及驚人美貌而被封為「亞洲第一美女」。王祖賢在2004年拍完電影《美麗上海》後就淡出幕前，並移居加拿大生活，潛心修佛，非常低調。不過日前王祖賢就拍片宣布在加拿大溫哥華開設了養生艾灸館，更會親自上陣為顧客服務：「感恩給我姻緣，能讓我為你們健康服務，讓你我的緣分就此開始」。

年輕時的王祖賢相當漂亮。（微博圖片）

當年因為王祖賢叫張國榮做哥哥，後來整個劇組都跟着叫，就連大家都跟着一起這樣叫了。（電影劇照）

成龍版《城市獵人》由王祖賢飾演拍檔的妹妹惠香。（《城市獵人》電影劇照）

王祖賢當年出演《賭神》時靚到飛起！（《賭神》電影劇照）

王祖賢潛心修佛。（影片截圖）

非常低調。（IG圖片）

王祖賢宣布在加拿大溫哥華開了一間艾灸館，更開設多個社交平台帳號。（小紅書圖片）

王祖賢在片中表示：「從螢光幕走下來的我，意味着一種外在的、被注視的狀態中脫離，開始回歸自我，尋找內心的真實狀態。走進佛堂的我，是一種對精神世界的追求，為了尋找內心的平靜、智慧和解脫。走進艾灸館的我，這一刻我對健康身體的關注，可能是為了調理身心、緩解壓力或治癒某種不適。」她自言前半生充滿了奮鬥、探索和迷茫，後半生更注重內心的平靜、身體的健康與精神富足：「艾灸是我最想做的事業，我想艾灸會陪伴我到終老，所以我開了一間艾灸館。」

一頭烏黑秀髮。（影片截圖）

一頭烏黑秀髮。（影片截圖）

氣質依然。（影片截圖）

氣質依然。（影片截圖）

狀態極佳。（影片截圖）

狀態極佳。（影片截圖）

片中所見，一身全黑造型的王祖賢，披着一頭烏黑秀髮在雪地中漫步，氣質依然，狀態極佳，她還手持艾灸器具，手法看起來相當專業。王祖賢自息影後定居加拿大溫哥華修佛，過着深居簡出的生活，雖然無數影迷都期待女神復出，但她就直言很享受現時的生活，不會重返幕前。王祖賢在引退時曾受訪坦言：「我現在手裏的錢是一輩子都花不完的。」據知她19歲時一部片酬就高達20多萬港元，拍完《倩女幽魂》後更漲到50多萬，而超過60部電影的產量，再加上代言費，令她賺到盆滿缽滿，而她在美國、加拿大、香港及台灣等地都有投資房地產，有指她的身家單單是現金就高達10億美元，絕對是圈中富婆！

狀態極佳。（影片截圖）

相當專業。（影片截圖）

相當專業。（影片截圖）

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依然青春。（王祖賢貼吧）

王祖賢狀態相當不錯。（IG圖片）

王祖賢的經典「小倩」造型。（《倩女幽魂》劇照）

當年的王祖賢。（電影截圖）