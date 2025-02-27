193由目中無人到學會謙卑　認同公司冷處理手法：衝出嚟只會更錯

193去年經歷過「撞倒途人」事件後，曾一度「收埋」自己，很怕走在路上看到別人的眼光，曾說「錯誤中學習」的他，終於明白學完未必可以翻身的道理。「我係好內疚，做晒可以做嘅善後工作，呢單唔係平時衝口而出啲黐線嘢，我係非常錯。平時小風波，嗰啲會有商確、會有人認同，我就會堅持自己論點，但撞到嬸嬸無得堅持，因為我係錯，要道歉同改過。」

193自認私下十分「獨」，開心唔開心都會柄埋自己消化。朋友亦十分了解，不會send千文字開解。（葉志明攝）

193其後藉著《Keep Walking》鼓勵自己走出低谷，他指落筆第一句已有「東山再起」，但愈想愈覺得黐線，後來改成「要有志氣 不要妒忌 要爭一口氣 把握所有契機」，他認為自己沒有太多妒忌，深明娛樂圈除實力之外，運氣亦很重要。「每個人機遇都唔同，所以會同自己比較多啲。我會羨慕人多過妒忌，填妒忌係因為啱音、押韻。把握契機都有，但得唔得又另一回事，不過我信做好咗總會有啲嘢返嚟。」 歌詞中的「謙卑 化作 新的哲理」是193近年所學的事情，鏡頭前的他予人自大感覺，但他強調是人設之一，只有保持謙卑才會令自己進步，他稱：「而家階段都好飄忽（笑）間中做到，間中做唔到，但無以前咁目中無人，以前太自我中心，而家會諗多咗好多，世界真係好大。」193曾經自我中心到連隊友都視為無物，如今回想都覺可笑又幼稚。

與保錡成ERROR新聞擔當，193笑言與保錡互相扶持十分辛苦。（IG圖片）

唯一可以肯定沒有謙卑的地方，絕對是網絡世界，不時「真摯回應」網友，193直言「你唔respect我時，我都唔需要respect你，你鬧我都無謙卑之心。經過呢幾年洗禮，都識分好同壞嘅留言，有時鬧你未必係唔好，佢哋有可能基於事實去評論，我會多謝對方。但你話我頒獎禮黑面，其實都係影到我一兩秒，我好似係佢人生焦點。」曾在ERROR演唱會上頒獎予自己，問到是否很介意沒有獎，193說：「因為又無，所以先咁介意人哋話我黑面，我坐咗5年，有得坐都慶幸啦，同埋佢計播放率，一早都計到，要黑我幾個月前已經黑。攞唔到係自己未夠盡力，又或者運氣未到，但絕對唔會唔開心，我諗連我哋最die heart 粉絲都唔覺得我哋會攞獎。」產量不多，193 笑言最有機會奪「長期服務」獎。

去年撞倒途人鬧出極大風波，令193陷入了人生低谷，當時他除了工作外，其餘時間都留在家中。（網上影片截圖）

過去無論是MIRROR、ERROR、COLLAR有負面新聞出現時，MakerVille的冷處理手法都令粉絲極為不滿，對於藝人是好是壞？193強調與公司默契十足，假如公司每次都出面處理的話，情況未必有幫助，又大大力感謝公司：「每次發生事，公司都會同我哋討論，處唔處理又另一回事，又或者處理唔到又係另一回事，有時啲人話冷處理，咁有時處理唔到咪真係要冷處理，我係咁諗，有時衝出嚟只會令你更加錯，公司畀我哋寬容度真係好大，訪問無人閘住我哋，如果唔係我都唔會有人識。如果我喺其他公司，咁亂講嘢時第一日已經入雪櫃。」

193指ERROR全員（除肥仔外）都有ADD，他曾因影響工作而求醫。（資料圖片）

提到另一隊友保錡鬧出的合照風波，193認為與保錡同屬衝動派：「衝動有好有壞，今次唔好處會多啲，但呢件事好對立，我都唔知點去評論，我識佢咁耐，佢係心哋好，純粹蠢，佢ADHD(注意力不足過動症）最勁，成日都唔會去諗，唔好話問我哋，佢連自己都未問就出post，所以呢件事純粹蠢同衝動，佢心地絕對唔壞。佢長期都ADHD，真係及早治療。」193透露兄弟見面時，保錡有向大家道歉，但眾人都明白他只是善良、心地好，純粹ADHD影響，曾因為ADHD而睇醫生的他，最後建議都係「及早治療」。

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Makeup： Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair： Man Chan @CHIC Private I salon

Styling：: Alexiar Chiu

Wardrobe：: Balenciaga, Vivienne Westwood, Wallace Stores by Wallace Kwan, Carhartt

場地：香港知專設計學院V Music Library