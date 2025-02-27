大S去世｜具俊曄食不下嚥以淚洗面 骨灰仍擺放家中惹鄰居投訴
撰文：洪曉璇
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台灣女星大S（徐熙媛）2月2日因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，事件震驚各界。較早時傳出大S骨灰採取樹葬，但因妹妹小S希望不時去探望姐姐，先將骨灰放在大S具俊曄愛巢，豈料傳出此舉引起鄰居不滿。
2022年大S與具俊曄久別重逢閃婚，當時被稱宛如偶像劇情節，具俊曄還曾上節目談兩人重逢場景，溫馨甜蜜。有指具俊曄近來悲傷到食不下嚥、日日以淚洗面、眼腫難消，不捨得愛妻就此化為塵土，希望日後有一個能隨時悼念大S的地方，正在考慮為愛妻立一個雕像：「還是希望日後能有一個隨時都能去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。」
大S的骨灰目前仍放在生前的豪宅裏，據台媒報導此舉引起鄰居不滿，不斷向管委會投訴，有自稱是同一屋苑的住客在社交平台發文投訴︰「公眾人物就那麼自私的公開要把親人的骨灰放置家中？！完全無視社區大樓住戶的不安！既然那麼愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麼不放妳帝寶自家？要想人尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。」