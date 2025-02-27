大S去世｜具俊曄食不下嚥以淚洗面　骨灰仍擺放家中惹鄰居投訴

台灣女星大S（徐熙媛）2月2日因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，事件震驚各界。較早時傳出大S骨灰採取樹葬，但因妹妹小S希望不時去探望姐姐，先將骨灰放在大S具俊曄愛巢，豈料傳出此舉引起鄰居不滿。



女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎病逝，其安葬方式及時間都受到關注。（微博@大S徐熙媛）

具俊曄非常寵妻。（IG@ hsushiyuan）

具俊曄曾透露兩人在重逢後常在出門前於電梯內自拍，被問及原因，他則靦腆地笑說：「我想珍藏著與熙媛的每時每刻。」（Youtube@SBS）

2022年大S與具俊曄久別重逢閃婚，當時被稱宛如偶像劇情節，具俊曄還曾上節目談兩人重逢場景，溫馨甜蜜。有指具俊曄近來悲傷到食不下嚥、日日以淚洗面、眼腫難消，不捨得愛妻就此化為塵土，希望日後有一個能隨時悼念大S的地方，正在考慮為愛妻立一個雕像：「還是希望日後能有一個隨時都能去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。」

大S徐熙媛最後一次公開露面，是與老公具俊曄1月尾出席恩師王偉忠女兒歸寧宴。（IG：@hueichin26）

大S與具俊曄十分恩愛。(IG圖片)

王偉忠的妻子林慧晶上載大S徐熙媛與老公具俊曄最後合照。（IG：@hueichin26）

大S與具俊曄十分恩愛。(IG圖片)

大S與初戀具俊曄重逢，網民為二人這個童話感到幸福，誰知如今卻天人永隔。。（IG圖片）

大S的骨灰目前仍放在生前的豪宅裏，據台媒報導此舉引起鄰居不滿，不斷向管委會投訴，有自稱是同一屋苑的住客在社交平台發文投訴︰「公眾人物就那麼自私的公開要把親人的骨灰放置家中？！完全無視社區大樓住戶的不安！既然那麼愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麼不放妳帝寶自家？要想人尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。」