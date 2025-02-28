無綫45年老戲骨宣布續約加人工行山慶祝！　三度被挖角從不動搖

現年67歲的李成昌是無綫（TVB）老戲骨，演出逾180部作品，效忠公司45載，三度被挖角從不動搖。李成昌拍片透露近日成功與無綫續約兩年，一邊行山一邊宣布喜訊，相當高興。李成昌再接受《香港01》訪問，指非常滿意無綫開出條件。

李成昌已效力TVB逾45年！（劇照）

李成昌拍片行山，雖然行到喘氣不斷，但他興高采烈地笑指剛與無綫續約兩年，「今日心情好靚呀！因為早兩日同公司簽咗兩年（合約）。其他所有都好滿意，咁我繼續喺TVB拍多啲好嘢俾大家睇！」

李成昌曾有施暴戲。 (《美麗戰場》截圖)

李成昌飛擒大咬。 (《美麗戰場》截圖)

好專業！ (《美麗戰場》截圖)

李成昌是好戲之人！(《美麗戰場》截圖)

李成昌接受《香港01》訪問，他指人工有提高，兩年有150個騷，直指公司有誠意，他說：「咁嘅環境，仲有咁嘅收入待遇，仲走得去邊！」李成昌坦言年紀大，不如後生有體力北上搏殺，也不考慮內地直播帶貨。

李成昌女兒現於英國讀書，未來將攻讀多兩個心理學碩士學位，他笑謂：「到時都唔知做唔做到嘢！」不過愛錫女兒的李成昌自然滿足其心願他再笑言：「費事佢有怨言！」李成昌為醫美代言人，他不諱言隔一、兩個月會做Facial，主要做緊緻肌膚的美容療程，並大讚有用，難怪Keep得好！

李成昌三度被挖角都不動搖。（網上截圖）

李成昌飾演劉墉。（網上截圖）

李成昌為TVB足足效力了45年，可以說是最忠心演員。李成昌曾認三次被挖角跳槽，第一次是亞視，對方多給2000蚊人工，當年已經很高；第二次還是亞視，當時是加人工和承諾有重戲份角色；到第三次就是王維基，可惜對方壓價，後來公司收到風即加人工成功挽留。

李成昌宣布續約！（抖音）

行山慶祝，心情大靚！（抖音）