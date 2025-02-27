前TVB宅男女神與丈夫相愛20年　嫩照澄清非老夫少妻

一出道即成宅男女神，網上人氣高企的孫慧雪，2016年與木材、夾板批發商富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，她曾透露當時出現嚴重脫粉潮。婚後不時分享家庭生活的阿雪，近日上載舊照，笑住澄清非「老夫少妻」配。



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孫慧雪身材fit到漏曾是宅男女神。（IG：@snow711）

孫慧雪身材fit到漏曾是宅男女神。（IG：@snow711）

孫慧雪婚後誕下2名兒子。（IG：@snow711）

孫慧雪婚後一身行頭價值不菲。（IG：@snow711）

現年42歲的孫慧雪（Snow），曾是眾多宅男心目中的女神，阿雪回憶起2016年宣布結婚的那段日子，她表示當時出現嚴重脫粉潮：「結婚前我啲粉絲99%係男仔，一宣布結婚就好多人走，最深刻有位粉絲話好嬲我，佢話好傷心，喊咗成晚。」

孫慧雪老公Edwin外貌近日蒼老不少。（IG：@snow711）

孫慧雪老公Edwin外貌近日蒼老不少。（IG：@snow711）

孫慧雪老公Edwin外貌近日蒼老不少。（IG：@snow711）

近日家庭照中Edwin蒼老不少，兩鬢鬍子都相當斑白，部分網民疑惑阿雪與丈夫屬老夫少妻。對此阿雪上載大批當年合照為老公澄清，對方其實都有童顏的時候：「歲月流金，原來算一算，我同我老公已經認識了將近二十個年頭！見到之前有網民問我點解嫁俾個年紀大又肥嘅男人，我澄清番，其實只係我keep得好，而令大家有呢個錯覺啫﹗佢廿年前好靚仔㗎，依家都係。（點解佢以前多啲表情）」

孫慧雪一家四口相當幸福。（IG：@snow711）

孫慧雪力證非老夫少妻，老公Edwin曾有童顏一面。（IG：@snow711）

孫慧雪力證非老夫少妻，老公Edwin曾有童顏一面。（IG：@snow711）

孫慧雪力證非老夫少妻，老公Edwin曾有童顏一面。（IG：@snow711）

孫慧雪力證非老夫少妻，老公Edwin曾有童顏一面。（IG：@snow711）

孫慧雪力證非老夫少妻，老公Edwin曾有童顏一面。（IG：@snow711）

孫慧雪力證非老夫少妻，老公Edwin曾有童顏一面。（IG：@snow711）

孫慧雪力證非老夫少妻，老公Edwin曾有童顏一面。（IG：@snow711）

孫慧雪力證非老夫少妻，老公Edwin曾有童顏一面。（IG：@snow711）

孫慧雪力證非老夫少妻，老公Edwin曾有童顏一面。（IG：@snow711）

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