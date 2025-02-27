天王夫妻機場互動細節惹熱議　因一事被批不錫老婆卻獲網民力撐

現年59歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) 於2017年4月18日在香港擺酒結婚，婚後育有一對寶貝女兒，7歲大女Chantelle（郭詠希）與5歲細女Charlotte（郭詠萱），組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人已踏入結婚8周年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。今個農曆新年，郭富城更陪方媛回她的老家安徽過年度新歲，跟她的親戚拜年兼豪派利市，相當有心。

一家四口好幸福。（方媛微博圖片）

郭富城與方媛不時出雙入對。（方媛微博）

郭富城陪方媛回老家過年。(小紅書)

58歲天王郭富城2017年與方媛（Moka）結婚，婚後育有一對女兒郭詠希（Chantelle）及郭詠萱（Charlotte）。(小紅書圖片)

方媛在米蘭遭到搶劫。（方媛微博圖片）

近日有網民在南京機場偶遇郭富城與方媛，並把影到他們的片段放到社交網上分享，發文寫道：「偶遇郭富城，天王嫂很漂亮，很親切」。片中可見郭富城與方媛，以及方媛的爸爸並肩而行，未幾方媛爸爸慢慢墮後。有網民留意到方媛推着行李箱，便留言表示：「女的拉行李就沒人發現嗎？」吐槽郭富城不幫老婆推行李。有不少網民都力撐郭富城，認為他並沒有問題，他自己也背住一個大背囊。方媛推的是小型行李箱，推着也不會吃力。其實在早前有網民發過的另一張照片可見，郭富城是負責推着大型行李，方媛只拿着小手袋，可見他並非不疼錫老婆。

郭富城與方媛於機場被偶遇。(小紅書)

郭富城與方媛於機場被偶遇。(小紅書)

郭富城與方媛於機場被偶遇。(小紅書)

郭富城與方媛於機場被偶遇。(小紅書)

郭富城與方媛於機場被偶遇。(小紅書)