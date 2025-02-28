陶大宇爆與李珊珊飲酒險死　斷片醒來驚見成床血：個廳仲有條血路

李珊珊近日復出，積極經營自己網台「三坐山」，近日她邀請圈中好友陶大宇受訪，二人因合作《靈異偵輯檔案》結緣，大宇稱珊珊為合作過之中「最爛玩女拍檔」，又大爆當年二人去飲酒猜枚，結果搞到成床血，大宇直言：「你爭啲搞到我死！」

李珊珊與陶大宇因合作《靈異偵輯檔案》結緣，年輕時經常去夜蒲。（劇照）

兩人在訪問中講起飲酒，大宇說：「我真係考你一樣嘢，你記唔記得喺某一年某一個gathering裡面，你爭啲搞到我死！唔係話『你真係作死！』嗰啲，係真係死嗰啲！你直頭見唔到我，消失喺呢個世界。」他透露當時滿床是血，他以為是自己嘔完，珊珊笑言：「係玩得瘋狂咗少少嘅。」

大宇說自己差點俾李珊珊整死！（YouTube@三坐山 Mount Trio）

大宇憶述當時情況，他與珊珊去酒局，兩人組隊與其他人猜枚，「我哋呢邊輸多啲，但係我唔想你飲咁多，我就下下都幫你飲，係飲紅酒，嗰時係一杯！一輸飲一杯！紅酒點可以一杯杯咁飲？咁啲酒都幾靚嘅，咁就唔好蝕底。」

大宇當時幫珊珊頂酒，一飲就一杯紅酒清！（YouTube@三坐山 Mount Trio）

陶大宇坦言後生經常飲酒，不過撼穿頭後不敢再飲。（微博圖片）

他指自己當時飲飲吓就失去知覺、斷了片，也不知自己是如何回家的，而一擘大眼眼前的景象相當駭人，家中驚現血路，如像拍戲場景一樣。他說：「喺張床度，後尾枕點解咁濕嘅？原來全部血嚟㗎！我一起身好似兇案現場，差唔多去到你會跟住條血路走，門口又有血……」他沿著血路走，追溯到源頭在廁所，並續說：「嗰時我仲有酒氣，我第一時間乜嘢都唔好諗，跌穿咗個頭，第一時間去醫院聯針。嗰條血路我自己懷疑，夜晚我去洗手間，斷咗片，係撼穿咗自己唔知，跟住行返去睡房度瞓，條血路慢慢滴、慢慢滴，滴返去睡房，因為跌穿咗你又唔去止血，佢咪成晚流，死㗎！」自此之後，大宇坦言受了教訓，這廿幾年間就算飲酒，都會適可而止，以免再發生流血事件。