前《愛回家》小花為囝囝搞百日宴　曾爆戶口剩90蚊演浮屍浸足一日

現年32歲的《愛回家》索爆小花葉蒨文（Sophie），因美貌及身材出眾而深受網民喜愛，早前她宣布與拍拖多年的男友已經分手，回復單身，並參加TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，引來不少網民關注。雖然葉蒨文現時仍然單身，但不少身邊好友已為人妻為人母，日前她就出席程皓（Rachel）囝囝的百日宴，並曬出多張合照寫道：「Happy 100 days Ravi BB👶🏻❤️眨吓（眼）你嘅寶寶就已經一百日啦！！🤯🤗」相中所見，BB頭髮濃密相當可愛，葉蒨文同程皓更頭貼頭合照，可見感情要好！

葉蒨文（Sophie）因美貌及身材出眾而深受網民喜愛。（IG@sophieysm）

葉蒨文出席程皓（Rachel）囝囝的百日宴。（IG@sophieysm）

頭貼頭合照。（IG@sophieysm）

頭貼頭合照。（IG@sophieysm）

感情要好。（IG@sophieysm）

程皓與葉蒨文同樣在2016年參選港姐，落選後加入TVB，入行初期經常一起拍劇，葉蒨文亦難忘昔日時光：「仲記得當初我哋一齊去橫掂（店）拍劇嘅日子，一齊住咗一個月一路病一路拍，但係每日都好開心。成日諗起入行嗰陣我哋32個鐘唔瞓覺跑幾組嘅回憶都覺得好難忘，嗰時一齊客串唔同嘅劇組，瘋狂嘗試不同嘅路人甲乙丙丁，去親第二組又係見到你😆又係一齊等埋位一齊通頂，仲喺公司瞓覺三日兩夜，瞓兩個鐘又去開工，當時我見你仲多過見屋企人，仲記得你同我講你對住手機收到我message甜笑嗰陣，你媽咪仲問你係咪同Sophie拍緊拖？🤣眨吓眼大家而家都成長咗好多，經歷咗好多唔同嘅嘢，我希望你未來繼續幸福快樂！收獲一切美好😗All the best to you and your lovely family my夏蟬，愛你的春花上🌸#你藝訓班扮喪屍一人分飾三角嗰一刻我已經愛上咗你 #心諗呢條女應該gag底同埋都小癲 #多謝你咁多年帶比我咁多歡樂」

程皓在2016年參選港姐，落選後加入TVB，入讀為期3個月演藝進修班。（IG@rachelchingh）

同樣在2016年參選港姐。（IG@rachelchingh）

一齊捱。（IG@rachelchingh）

好Friend。（IG@rachelchingh）

生日相近。（IG@rachelchingh）

感情深厚。（IG@rachelchingh）

畢業於英國華威大學（University of Warwick）政治及國際關係學系。（IG@rachelchingh）

高材生！（IG@rachelchingh）

長腿！（IG@rachelchingh）

長腿！（IG@rachelchingh）

熱愛演戲。（IG@rachelchingh）

程皓畢業於英國華威大學（University of Warwick）政治及國際關係學系，讀書時已熱愛演戲的她曾參與過不少舞台劇演出，畢業後決定回港參選港姐，一圓當演員的夢想，但父母十分反對，她曾自爆與媽媽嘈到要離家出走，出道初期收入不穩，試過銀行戶口只剩90元，但她都不輕言放棄，曾參演《愛．回家之開心速遞》、《金宵大廈》、《法證先鋒IV》、《星空下的仁醫》等，當中她在《十二傳說》中飾演「荷花池女鬼命案」受害者劉泳詩，劇中她被殺後一直浮於荷花池扮死屍，雖然出場只有幾秒，但就拍足全日，她曾在接受《香港01》訪問時透露自己在拍攝當日扁桃腺發炎，帶病上陣，還要身上綁着鉛令她沉落水底：「係咁飲水，上唔返嚟，同埋嗰陣時係冬天，不停上水跳返落水真係好凍。」

Rachel雖然畢業於英國名牌大學，但她表示自己有很強的表演慾，所以進入娛樂圈過戲癮。（IG@rachelchingh）

古裝。（IG@rachelchingh）

拍《愛回家》。（IG@rachelchingh）

《法證先鋒IV》。（影片截圖）

《把關者們》（IG@rachelchingh）

《星空下的仁醫》（IG@rachelchingh）

《星空下的仁醫》（IG@rachelchingh）

程皓在《十二傳說》「大學校園不思議事件」單元故事中，飾演與教授有私情因而被殺的女學生。。（《十二傳說》截圖）

Rachel飾演荷花池浮屍相當驚嚇，雖然她帶病拍攝，浸足成日水，但成果夠恐怖，令她非常滿足。（《十二傳說》截圖）

程皓在2019年入讀香港中文大學為期2年的哲學系碩士課程，並於2021年順利畢業，翌年4月正式離巢。雖然程皓已淡出幕前，但原來她已低調結婚成為人妻，去年9月宣布懷孕喜訊，同年11月初誕下一子Ravi，轉眼間囝囝滿100日，一家三口幸福美滿！

碩士畢業。（IG@rachelchingh）

低調結婚做人妻。（IG@rachelchingh）

低調結婚做人妻。（IG@rachelchingh）

去年9月宣布懷孕喜訊。（IG@rachelchingh）

去年9月宣布懷孕喜訊。（IG@rachelchingh）

同年11月初誕下一子Ravi。（IG@rachelchingh）

一家三口。（IG@rachelchingh）

幸福美滿。（IG@rachelchingh）

百日宴。（IG@rachelchingh）