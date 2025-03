前《愛回家》小花為囝囝搞百日宴　曾爆戶口剩90蚊演浮屍浸足一日

現年32歲的《愛回家》索爆小花葉蒨文(Sophie),因美貌及身材出眾而深受網民喜愛,早前她宣布與拍拖多年的男友已經分手,回復單身,並參加TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》,引來不少網民關注。雖然葉蒨文現時仍然單身,但不少身邊好友已為人妻為人母,日前她就出席程皓(Rachel)囝囝的百日宴,並曬出多張合照寫道:「Happy 100 days Ravi BB👶🏻❤️眨吓(眼)你嘅寶寶就已經一百日啦!!🤯🤗」相中所見,BB頭髮濃密相當可愛,葉蒨文同程皓更頭貼頭合照,可見感情要好!

葉蒨文(Sophie)因美貌及身材出眾而深受網民喜愛。(IG@sophieysm)

葉蒨文出席程皓(Rachel)囝囝的百日宴。(IG@sophieysm)

頭貼頭合照。(IG@sophieysm)

頭貼頭合照。(IG@sophieysm)

感情要好。(IG@sophieysm)

程皓與葉蒨文同樣在2016年參選港姐,落選後加入TVB,入行初期經常一起拍劇,葉蒨文亦難忘昔日時光:「仲記得當初我哋一齊去橫掂(店)拍劇嘅日子,一齊住咗一個月一路病一路拍,但係每日都好開心。成日諗起入行嗰陣我哋32個鐘唔瞓覺跑幾組嘅回憶都覺得好難忘,嗰時一齊客串唔同嘅劇組,瘋狂嘗試不同嘅路人甲乙丙丁,去親第二組又係見到你😆又係一齊等埋位一齊通頂,仲喺公司瞓覺三日兩夜,瞓兩個鐘又去開工,當時我見你仲多過見屋企人,仲記得你同我講你對住手機收到我message甜笑嗰陣,你媽咪仲問你係咪同Sophie拍緊拖?🤣眨吓眼大家而家都成長咗好多,經歷咗好多唔同嘅嘢,我希望你未來繼續幸福快樂!收獲一切美好😗All the best to you and your lovely family my夏蟬,愛你的春花上🌸#你藝訓班扮喪屍一人分飾三角嗰一刻我已經愛上咗你 #心諗呢條女應該gag底同埋都小癲 #多謝你咁多年帶比我咁多歡樂」

程皓在2016年參選港姐,落選後加入TVB,入讀為期3個月演藝進修班。(IG@rachelchingh)

同樣在2016年參選港姐。(IG@rachelchingh)

一齊捱。(IG@rachelchingh)

好Friend。(IG@rachelchingh)

生日相近。(IG@rachelchingh)

感情深厚。(IG@rachelchingh)

畢業於英國華威大學(University of Warwick)政治及國際關係學系。(IG@rachelchingh)

高材生!(IG@rachelchingh)

長腿!(IG@rachelchingh)

長腿!(IG@rachelchingh)

熱愛演戲。(IG@rachelchingh)

程皓畢業於英國華威大學(University of Warwick)政治及國際關係學系,讀書時已熱愛演戲的她曾參與過不少舞台劇演出,畢業後決定回港參選港姐,一圓當演員的夢想,但父母十分反對,她曾自爆與媽媽嘈到要離家出走,出道初期收入不穩,試過銀行戶口只剩90元,但她都不輕言放棄,曾參演《愛.回家之開心速遞》、《金宵大廈》、《法證先鋒IV》、《星空下的仁醫》等,當中她在《十二傳說》中飾演「荷花池女鬼命案」受害者劉泳詩,劇中她被殺後一直浮於荷花池扮死屍,雖然出場只有幾秒,但就拍足全日,她曾在接受《香港01》訪問時透露自己在拍攝當日扁桃腺發炎,帶病上陣,還要身上綁着鉛令她沉落水底:「係咁飲水,上唔返嚟,同埋嗰陣時係冬天,不停上水跳返落水真係好凍。」

Rachel雖然畢業於英國名牌大學,但她表示自己有很強的表演慾,所以進入娛樂圈過戲癮。(IG@rachelchingh)

古裝。(IG@rachelchingh)

拍《愛回家》。(IG@rachelchingh)

《法證先鋒IV》。(影片截圖)

《把關者們》(IG@rachelchingh)

《星空下的仁醫》(IG@rachelchingh)

《星空下的仁醫》(IG@rachelchingh)

程皓在《十二傳說》「大學校園不思議事件」單元故事中,飾演與教授有私情因而被殺的女學生。。(《十二傳說》截圖)

Rachel飾演荷花池浮屍相當驚嚇,雖然她帶病拍攝,浸足成日水,但成果夠恐怖,令她非常滿足。(《十二傳說》截圖)

程皓在2019年入讀香港中文大學為期2年的哲學系碩士課程,並於2021年順利畢業,翌年4月正式離巢。雖然程皓已淡出幕前,但原來她已低調結婚成為人妻,去年9月宣布懷孕喜訊,同年11月初誕下一子Ravi,轉眼間囝囝滿100日,一家三口幸福美滿!

碩士畢業。(IG@rachelchingh)

低調結婚做人妻。(IG@rachelchingh)

低調結婚做人妻。(IG@rachelchingh)

去年9月宣布懷孕喜訊。(IG@rachelchingh)

去年9月宣布懷孕喜訊。(IG@rachelchingh)

同年11月初誕下一子Ravi。(IG@rachelchingh)

一家三口。(IG@rachelchingh)

幸福美滿。(IG@rachelchingh)

百日宴。(IG@rachelchingh)