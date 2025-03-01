方大同去世丨薛凱琪曾想自殺獲對方救回︰神送給我的禮物！

音樂才子方大同今日（1日）驚傳死訊，他所屬的賦音樂官方社群突然發出聲明，表示「方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另一個領域，繼續他的使命與夢想，他所留下的音樂與圖面小說是永恆的精神財富」，享年41歲。

方大同 （IG@soulboykhalilfong）

方大同出道以來只得薛凱琪一位緋聞女友。（微博：@方大同）

方大同為人低調，出道多年一向是緋聞絕緣體，只得薛凱琪一位緋聞女友，然而兩人只表示對方是好朋友否認戀情，薛凱琪更坦言要從朋友跨越到情人會很尷尬。薛凱琪曾接受王祖藍新節目《有個閨密叫祖藍》的訪問，薛凱琪與方大同更是互相陪伴對方十多年之久，一直「友達以上，戀人未滿」，薛凱琪曾形容方大同是：「神送給我的禮物！」

薛凱琪入行初期飽受情緒病困擾，曾經有一段時間會不受控制地流淚：「我會狂喊，但係係冇表情嗰隻，只係眼淚不斷滴落嚟。」在薛凱琪經歷人生低潮的時候，正正是方大同出現陪她走過，更親手將她從自殺邊緣救回來。另外，薛凱琪亦曾在訪問中透露，在她經歷嚴重抑鬱時，腦海中不時都會有自殺的念頭出現。在有一次她想自殺前，她打電話給方大同：「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」方大同聽罷便冷靜地與她分析自殺的原因，並耐心開解她，成功令她在當晚放下自殺的念頭：「方大同是一個很理智的人，那個晚上幫了我一把」，救了想自殺的薛凱琪。

薛凱琪曾想自殺被方大同救回。（微博＠方大同）

薛凱琪的經典歌曲《better me》亦是好送給自己和方大同的禮物。（MV截圖）

2021年6月，他的好友謝安琪和周國賢日前開Instagram直播時，大爆聽說方大同正與可愛的女孩熱戀中。消息傳出後轟動萬千網民，「方大同戀愛」一詞隨即登上微博熱搜第一位，慨嘆「鐵樹終於開花」紛紛送上祝福。然而，方大同的經理人向台灣傳媒否認，無奈表示：「不清楚為何有這個傳聞」。