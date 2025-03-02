楊卓娜專訪二｜後父臨終前親手為他撩一塊塊黃色痰：我知我好愛佢

楊卓娜在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2024》打入「最佳女配角」最後五強，雖然最終未能奪獎，但觀眾對她的肯定已在網上討論區可以看得出來。入行24年，楊卓娜曾在2012憑《愛·回家》「霞姐」一角彈起，但原來入TVB頭10年，她歷盡辛酸，除了工作上不如意，經濟亦出現很大的問題，加上家事，所有東西加起來，最終發現自己患上抑鬱症。

楊卓娜專訪｜談到童年淚流滿面 唯一公仔讓畀楊茜堯：我好羨慕佢

楊卓娜參加港姐出身。（電視截圖）

楊卓娜參加港姐出身，不過她卻很後悔沒加入TVB藝訓班，令到自己在拍攝時只有不停撞板、捱罵，亦沒有訓練班同學仔為她分憂解困。一點一點的積累，在她心中形成無形的壓力，初入行收入並不多，又因工作上的撞板過份自責，開始會推job，造成經濟壓力，令到楊卓娜不得不問朋友借錢解急。「長時間維持銀行不夠100元，不能提出來，我試過問身邊好朋友借2000元去過日子，我很緊張，我很怕遲還。我人生借過一個2000元，是我最有經濟壓力的時候，很難開口去借，我覺得借錢是一件很羞恥的事，如果我不去到最後一刻，我都不會開口跟別人借2000元。」

楊卓娜入行頭10年大部分是辛酸。（IG@楊卓娜）

工作加經濟壓力，又遇到當時後父患病快要過世，身體開始慢慢吃不消，出現爛面、壓力瘡、不能呼吸、人群恐懼、潮熱等症狀。直到有一次看中醫，把脈後便斷定楊卓娜有抑鬱症。「他說我抑鬱，我說沒有，我這麼開朗我不會抑鬱，因為我表面上是一個很堅強的人。他一直按著我的脈搏說你抑鬱，我說沒有，然後他說第三次你抑鬱，然後我不停地哭，我控制不了。」談到這裡，楊卓娜也忍不住眼淚狂流。自此，她便知道自己真的患上了抑鬱症。

楊卓娜也忍不住眼淚狂流。（資料圖片）

由那時開始，楊卓娜便正視自己的問題，她沒有選擇食藥，而是靠自己的心理一步一步走出來，她說：「我盡量接觸正能量的人，接觸正能量的事物，還有我會做多點運動，看多點正能量的書。所有事情要時間慢慢調整，其實人生沒什麼大過生死，如果將生死去比較的話，其他事已經不算上甚麼，一定可以過渡。」

楊卓娜現時生活幸福。(楊卓娜ig)

談到最後壓垮她心理關口的事，楊卓娜坦然是後父的過世，她憶起當時後父臨終前躺在病床，楊卓娜親手為他「撩痰」，由那一刻，她才知道以為自己憎了後父多年，其實一直充滿著愛。「我記得他離開前，他不能呼吸，所有痰全部黏在他的喉嚨。我記得我用手，張開他的嘴巴，一塊一塊黃色的痰，我幫他用手『撩』出來。我覺得他有很不舒服的感覺，我潛意識就張開他的嘴巴，幫他『撩』開那些痰，讓他舒服點。我知道我其實很愛他。」

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