前豪門新抱赴日保養培育萬能細胞　公開抽取過程：讓自己更加青春

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌（Gigi）離婚，結束短短兩年的婚姻，離婚後兩個囡囡由齊嬌獨力照顧，並移居上海生活。雖然齊嬌由豪門新抱回歸平淡，但生活依然富貴，經常周遊列國歎世界。近日齊嬌專程飛到日本豪花330萬日元（約17萬港元）進行幹細胞治療，日前她就再公開抽取脂肪幹細胞的過程！

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女，直至2020年離婚。（IG圖片）

齊嬌。（IG圖片）

長腿！（影片截圖）

長腿！（影片截圖）

完全唔似已為人母！（IG圖片）

經常周遊列國。（IG圖片）

生活無憂。（IG圖片）

私人飛機係基本。（IG圖片）

空間闊落。（IG圖片）

齊嬌今次預約了日本東京大學旗下再生醫療醫院，抽取脂肪幹細胞去培育萬能細胞，讓自己變得更加健康、更加青春。據知脂肪幹細胞具有強大的再生及修復能力，因此常被作為修補身體組織的重要工具，可減輕炎症，並促進皮膚組織再生、幫助組織強化癒合，亦可美化肌膚、提升肌膚細胞新陳代謝等。

抽取脂肪幹細胞。（影片截圖）

培育萬能細胞。（影片截圖）

變健康、變青春！（影片截圖）

抽取。（影片截圖）

配合藥物。（影片截圖）

離婚後生活依然富貴。（小紅書圖片）

保持青春。（IG圖片）

齊嬌早前曬出一份表格，並寫道：「Healthy（Health）is the most inportant（important）thing!!（健康是最重要的！）」透露到東京銀座一間醫療美容機構進行幹細胞治療，花費330萬日元（約17萬港元）。而齊嬌過往亦曾分享到日本打保養針的心得，除了接受靜脈注射之外，還包括直接注射部位，收費130萬日元（約6.7萬港元），相當大手筆！齊嬌離婚後獨力照顧兩個囡囡，她曾自爆每年要花過百萬養女：「光孩子的話120萬（約129萬港元）這樣。（你一年大概收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）三四十萬這樣。」相當富貴！

齊嬌到東京銀座一間醫療美容機構進行幹細胞治療，花費330萬日元（約17萬港元）。（IG截圖）

齊嬌過往亦曾分享到日本打保養針的心得。（小紅書圖片）

貴族保養針。（小紅書圖片）

收費130萬日元（約6.7萬港元）。（小紅書圖片）

齊嬌離婚後獨力照顧兩個囡囡。（IG圖片）

帶兩個囡囡去旅行。（IG圖片）

母女合照。（IG圖片）

母女合照。（IG圖片）

Fit。（IG圖片）

曾自爆每年要花過百萬養女。（影片截圖）