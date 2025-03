方大同去世群星悼念丨鄧紫棋台上落淚　張繼聰太思念狂發短訊

金曲歌王方大同昨日(1日)驚爆死訊,令人惋惜。曾與方大同在節目《我是歌手2》合作的鄧紫棋(G.E.M.),昨晚(1日)在新加坡舉行演唱會時為故友哭成淚人,場面令人心酸。

鄧紫棋在台上哭成淚人。(網上圖片)

不停拭淚。(網上圖片)

鄧紫棋在演唱會淚崩的影片在網上瘋傳,見她雙眼通紅並不時拭淚,哽咽說:「做第一不是人生目的,因為這些東西都是帶不走的……好好活著就好了,太多不同的事情在我們周圍發生,無論是世界各地的新聞,還是發生在我們周圍很多很多事,讓我更加更加想珍惜,有時間把心中的愛帶給你們,雖然我們身在亂世,但我們可以在亂世裡相愛。」隨後鄧紫棋二度在演唱會台上不捨好友離世,「活到33歲,我真的覺得最重要就是感恩我們還活著,我們還有機會...我真的覺得活著值得感恩,好好活著,就好了」。

之後,鄧紫棋再在社交網分享多張與方大同珍貴合照,留言:「直到現在都還沒真的反應過來。認識你的時候我還是一個小屁孩⋯好多回憶浮現眼前⋯好失真⋯希望你在世界的另一邊能好好的💔」。

鄧紫棋分享與方大同的合照。(Facebook@G.E.M. 鄧紫棋)

鄧紫棋分享與方大同的合照。(Facebook@G.E.M. 鄧紫棋)

鄧紫棋分享與方大同的合照。(Facebook@G.E.M. 鄧紫棋)

+ 2

昨晚多位歌手在社交平台留言悼念,當中包括與方大同齊被外界稱為「香港唱作四小強」的張繼聰、張敬軒、王菀之。

被封「香港創作四小強」(左起)王菀之、方大同、張繼聰以及張敬軒。(網上圖片)

張繼聰:「今日好漫長,每次一停低,就...諗番起好多以前嘅嘢,好多好多,越諗越多。忍唔住睇番我哋d message,聽番你把聲。今日send咗好多message俾你,雖然你冇覆我,不過我知道你收到,好多好多人同我一樣為咗你,好難過,流咗好多眼淚,我想像到你嘅表情,你實係笑笑口話『唔駛啦』,你咪俾我哋吓囉。兄弟,之前就算幾耐冇見,分開幾遠,每次一傾偈都有一種『親密』,我會永遠記住依種感覺,依種親密就係我哋嘅聯繫,好多謝你對我同KAY嘅愛,Thank you brother.你好叻仔,完成咗一段超級精彩嘅旅程。You are our Legend.We love u Soulboy」。

張繼聰太過思念,明知不會回覆仍狂發短訊。(IG截圖)

張敬軒:「你從來都係一位Legend。我為自己喺呢一世能夠認識你、能夠聽到你嘅音樂并且受你嘅啟發而感到幸運、感恩同驕傲。老朋友,掛住你。」而新加坡天王林俊傑則寫道:「無法接受。前段時間我們還在互相關心彼此近況,我說我正在巡迴演唱會,你跟我說你很好,有在準備接下來的工作,怎麼就突然走了呢?真的不願意相信,還來不及一起寫歌,一起合唱,一向來都那麼那麼溫柔,那麼誠懇,那麼謙虛,那麼從容,兄弟,這段日子,辛苦了,謝謝你,謝謝你給予這個世界的所有能量、作品、光芒,提醒着我們要繼續推動自己成為更好,更特別的人!」

張敬軒掛住老朋友。(IG截圖)

王菀之。(IG截圖)

另外,炎明熹分享方大同去年推出的新歌《才二十三》,並寫上:「一路好走」;姜濤則在IG限時動態以黑底白字寫上:「R.I.P.」,呂爵安(Edan)、陳瑞輝(Frankie)、保錡、蘇永康、JJ林俊傑等亦有發文悼念。

炎明熹。(IG截圖)

姜濤。(IG截圖)