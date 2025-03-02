方大同去世群星悼念丨鄧紫棋台上落淚　張繼聰太思念狂發短訊

金曲歌王方大同昨日（1日）驚爆死訊，令人惋惜。曾與方大同在節目《我是歌手2》合作的鄧紫棋（G.E.M.），昨晚（1日）在新加坡舉行演唱會時為故友哭成淚人，場面令人心酸。

鄧紫棋在台上哭成淚人。（網上圖片）

不停拭淚。（網上圖片）

鄧紫棋在演唱會淚崩的影片在網上瘋傳，見她雙眼通紅並不時拭淚，哽咽說：「做第一不是人生目的，因為這些東西都是帶不走的……好好活著就好了，太多不同的事情在我們周圍發生，無論是世界各地的新聞，還是發生在我們周圍很多很多事，讓我更加更加想珍惜，有時間把心中的愛帶給你們，雖然我們身在亂世，但我們可以在亂世裡相愛。」隨後鄧紫棋二度在演唱會台上不捨好友離世，「活到33歲，我真的覺得最重要就是感恩我們還活著，我們還有機會...我真的覺得活著值得感恩，好好活著，就好了」。

之後，鄧紫棋再在社交網分享多張與方大同珍貴合照，留言：「直到現在都還沒真的反應過來。認識你的時候我還是一個小屁孩⋯好多回憶浮現眼前⋯好失真⋯希望你在世界的另一邊能好好的💔」。

鄧紫棋分享與方大同的合照。（Facebook@G.E.M. 鄧紫棋）

鄧紫棋分享與方大同的合照。（Facebook@G.E.M. 鄧紫棋）

鄧紫棋分享與方大同的合照。（Facebook@G.E.M. 鄧紫棋）

+ 2

昨晚多位歌手在社交平台留言悼念，當中包括與方大同齊被外界稱為「香港唱作四小強」的張繼聰、張敬軒、王菀之。

被封「香港創作四小強」(左起)王菀之、方大同、張繼聰以及張敬軒。(網上圖片)

張繼聰：「今日好漫長，每次一停低，就...諗番起好多以前嘅嘢，好多好多，越諗越多。忍唔住睇番我哋d message，聽番你把聲。今日send咗好多message俾你，雖然你冇覆我，不過我知道你收到，好多好多人同我一樣為咗你，好難過，流咗好多眼淚，我想像到你嘅表情，你實係笑笑口話『唔駛啦』，你咪俾我哋吓囉。兄弟，之前就算幾耐冇見，分開幾遠，每次一傾偈都有一種『親密』，我會永遠記住依種感覺，依種親密就係我哋嘅聯繫，好多謝你對我同KAY嘅愛，Thank you brother.你好叻仔，完成咗一段超級精彩嘅旅程。You are our Legend.We love u Soulboy」。

張繼聰太過思念，明知不會回覆仍狂發短訊。（IG截圖）

張敬軒：「你從來都係一位Legend。我為自己喺呢一世能夠認識你、能夠聽到你嘅音樂并且受你嘅啟發而感到幸運、感恩同驕傲。老朋友，掛住你。」而新加坡天王林俊傑則寫道：「無法接受。前段時間我們還在互相關心彼此近況，我說我正在巡迴演唱會，你跟我說你很好，有在準備接下來的工作，怎麼就突然走了呢？真的不願意相信，還來不及一起寫歌，一起合唱，一向來都那麼那麼溫柔，那麼誠懇，那麼謙虛，那麼從容，兄弟，這段日子，辛苦了，謝謝你，謝謝你給予這個世界的所有能量、作品、光芒，提醒着我們要繼續推動自己成為更好，更特別的人！」

張敬軒掛住老朋友。（IG截圖）

王菀之。（IG截圖）

另外，炎明熹分享方大同去年推出的新歌《才二十三》，並寫上：「一路好走」；姜濤則在IG限時動態以黑底白字寫上：「R.I.P.」，呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、保錡、蘇永康、JJ林俊傑等亦有發文悼念。

炎明熹。（IG截圖）

姜濤。（IG截圖）