劉穎鏇背心短褲裝打波香汗淋漓　控球上籃竟春光乍洩？

TVB藝人劉穎鏇 （Tiffany）今日（2/3）出席TVB x 少年警訊籃球賽活動。本身擅長打籃球的她落場打波，亦不輸一班籃球好手，走位風騷之餘更射入一球三分球。劉穎鏇接受《香港01》訪問時，表示有一段時間沒有打波，所以打得「大汗疊細汗」，「太耐冇打所以唔夠氣，呢班青年真係好青年。我都成三個幾月冇打，所以要搵返個手感返嚟。」

睇真啲，其實籃球衫入面係一件運動背心。（葉志明 攝）

劉穎鏇表示，「最近忙緊進修，一直都有學普通話。」不過他表示學普通話其實是想增值自己，並不是打算返大陸發展才學習，「而家仲係好初級，因為我本身冇基礎，所以而家由BB班開始學起。」記者表示想她嘗試講幾句，但她表示還未準備好。

劉穎鏇打波打到成身汗。（葉志明 攝）

她坦言，本身並不認識中文字，所以學習中也遇到不少困難。劉穎鏇也透露，平時睇劇本也需要透過應用程式去翻譯：「都係要用個app讀出嚟俾我聽，譬如唔識嘅四字詞就要mark返低佢，基本上所有四字、八字全部都唔識，所以好容易一講個音就會錯。」她笑言拍劇時試過被笑發音不正確，不過就並不介意：「佢哋笑一笑就會幫我改。」

劉穎鏇打籃球，有姿勢有實際。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

問到將來會否再拍旅遊節目，又例如浸溫泉出浴？劉穎鏇表示不介意，她說：「都鍾意㗎，去吓旅行拍吓嘢。（浸溫泉呢？）已經有人做緊呢啲，我哋要一啲新嘗試，我覺得可以去啲冇人去過嘅地方。」

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇走籃，有姿勢有實際。（葉志明 攝）

TVB明星籃球隊？（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇樣靚身材正。

劉穎鏇樣靚身材正。

劉穎鏇樣靚身材正。

劉穎鏇樣靚身材正。

劉穎鏇

劉穎鏇（陳順禎攝）

劉穎鏇睇得又打得獲封為性感打女。（IG圖片）

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍，兼最上鏡小姐。(Vcg.com)