新聞女王2｜Man姐情人何廣沛瘋狂減肥　佘詩曼見面即咁講！

何廣沛今日（02/3）出席TVB x 少年警訊籃球賽活動。他接受《香港01》訪問時，表示近來忙於打波做運動。為什麼會「的起心肝」狂做運動？因為何廣沛要準備參與《新聞女王2》拍攝工作。

何廣沛落場打波。（葉志明 攝）

在《新聞女王2》中，何廣沛和佘詩曼有親熱戲。（截圖）

他接受《香港01》訪問時說：「足球就比較難約少少，網球籃球羽毛球就一個禮拜最少都三次。嚟緊拍《新聞女王2》，要演返同一個角色，當時都好瘦削，費事大家覺得唔連戲，所以就要keep返瘦啲。（但係可以講個角色可以肥咗）都係嘅，但係我未睇劇本，唔知個時空係緊接定係過咗幾年。」

何廣沛表示為連戲而要減10-20磅。（葉志明 攝）

何廣沛表示拍《新聞女王》時十分瘦。（葉志明 攝）

何廣沛表示，上星期俾佘詩曼下令食返肥啲。（葉志明 攝）

何廣沛打籃球。（葉志明 攝）

他也提到一件有趣事，原來上次見到佘詩曼時，對方嫌佢瘦。他說：「我記得上個禮拜春茗晚宴，見到阿佘。佢行埋嚟就話：『你唔好咁瘦啦。食返多啲呀。』我心諗：『死啦，監製又叫我瘦啲，但係我拍檔又叫我肥啲，好難呀。』唔知可唔可以塊臉肥啲，個身瘦啲，但係我仲未做到呢樣嘢。真係好kick。」

何廣沛也提到一件有趣事，原來上次見到你佘詩曼時，對方嫌佢肥。（葉志明 攝）

記者笑言，可能是佘詩曼覺得何廣沛「肥啲」才顯得她瘦，但何廣沛就十分護花，反道：「冇可能！大家都公認，阿佘身材好fit，條小蠻腰目測都知好勁，所以阿佘嘅保養功夫係好叻。阿佘唔係淨係靠個樣㗎，佢係實力同樣，兩方面都係擔當！」