雙料視帝同女友突然公開放閃　視對方為結婚對象早前曾猶豫被否定

TVB最新一屆的「雙料視帝」張振朗與31歲的女友楊偲泳（Renci）愛得如膠似漆，自2019年公開戀情後一直都愛得低調又甜蜜，社交平台鮮有二人的合照，但會在不少的埸合發現他們同場低調放閃。

張振朗被問到有關女朋友時，但他竟然回應「唔知佢認唔認我」。（梁碧鈴攝）

張振朗在今屆頒獎禮上成為雙料視帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

楊偲泳（陳順禎 攝）

張振朗與楊偲泳這對小情侶早前竟然在社交平台罕有隔空傳情，張振朗的甜蜜留言一反常態，簡直羨煞旁人。楊偲泳早前在情人節大晒「男友視角」照片，穿著白色緊身背心與灰色長褲的她把豐滿身材表露無遺，大晒姣好身材，她還染了一頭金髮。

楊偲泳早前在情人節大晒「男友視角」照片，穿著白色緊身背心與灰色長褲的她把豐滿身材表露無遺，大晒姣好身材。（ig圖片）

楊偲泳的造型有別於以往，之前一直是氣質女神的形象，但今次的照片就顯得十分型格兼有魅力，獲得不系網民大讚。楊偲泳當時寫下：「角色限定 售完即止」，而張振朗則留言「我買」，雖然短短兩個字，但已經馬上宣示主權，閃瞎大家。

楊偲泳的造型有別於以往，之前一直是氣質女神的形象。（陳順禎 攝）

楊偲泳當時寫下：「角色限定 售完即止」，而張振朗則留言「我買」，雖然短短兩個字，但已經馬上宣示主權，閃瞎大家。(ig截圖)

其實張振朗與楊偲泳都不是第一次公開放閃，早前賀歲電影《祥賭必贏》的演員舉行新年聚會，除了張繼聰夫婦、林盛斌、MIRROR成員（邱士縉、呂爵安、柳應廷）、肥仔@ERROR等人外，楊偲泳都有現身聚會。原來當日楊偲泳不是一個人單獨出現，還「攜眷出席」，帶同男友張振朗一起現身。雖然當時合照等，張振朗都醒目避開，但吳家忻分享的影片中，意外拍到張振朗與楊偲泳的身影，當時張振朗默默站在楊偲泳身後，看得出二人難離難捨，甜蜜非常。

張振朗帶女友楊偲泳出席好友飯局。（ig圖片）

其實張振朗早已視楊偲泳為結婚對象，早前他接受《香港01》訪問時，還笑指不知道楊偲泳「認唔認定我呢」。