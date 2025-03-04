視帝嬌妻遇剛出獄劉馬車開心舉V　兩子同入鏡網民憂：危險人物

現年28歲、備受爭議的網絡紅人劉馬車（劉駿軒）去年惹上多宗官非，包括在羈留室內咬人，又在動漫節打男童；另涉多宗非禮案，在天水圍、荃灣及青衣多處用手掃多名女子大腿，8名受害女子年齡介乎13至25歲，去年9月被法庭判入獄8個月。出獄後的劉馬車繼續活躍於社交網，日前他在觀塘巧遇視帝陳豪的太太陳茵媺（Aimee），聲稱獲陳茵媺支持加入TVB這個大家庭。

劉馬車去年涉多宗非禮案。（YouTube@劉馬車）

「劉馬車」去年在動漫節打男童，並用手指向拍片者，情緒激動。（Instagram截圖）

劉馬車在IG分享一段長約19秒的短片，全白Look的陳茵媺展現燦爛笑容對住鏡頭，還舉起V字手勢，劉馬車表現怕羞掩嘴笑說：「今日好開心喺MegaBox超市見到陳茵媺姐姐，我其實都叫做由細睇到你大。」陳茵媺聽罷笑說：「哦，thank you.」，劉馬車續說：「我以前...你好早啲電視劇已經有睇你。」陳茵媺再講：「OK,thank you.」

劉馬車喺商場野生捕獲陳茵媺。（IG@carriagelau04152024）

此時，陳茵媺兩個兒子不停閃入鏡頭內，跳紮紮同樣表現得相當興奮，陳茵媺為怕影響拍攝輕力拉開兩子。劉馬車最後說：「希望你同你先生，陳豪先生拍多啲精彩嘅作品俾我哋。」陳茵媺輕聲說：「ok thx」，然後揮手示意「bye bye」，全程笑容滿面好親民，劉馬車亦很禮貌：「多謝陳茵媺姐姐」，不過二人全程保持起碼一個人身位的距離。

陳茵媺表現親切舉V字。（IG@carriagelau04152024）

劉馬車不停大讚陳茵媺。（IG@carriagelau04152024）

笑到掩嘴。（IG@carriagelau04152024）

陳茵媺聽到劉馬車細個睇自己做戲好開心，連環Say"Thank you"。（IG@carriagelau04152024）

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劉馬車道：「陳茵媺姐姐（陳豪老婆）全力支持馬車加入TVB呢個大家庭😘曾志偉先生宣佈TVB將會力捧劉馬車成為劉德華的接班人🤪馬車感動痛哭💕😭」還tag了陳豪和陳茵媺的ig賬號，他還稱要上契：「陳茵媺姐姐真係好Nice，佢話想同我上契，從此做我契家姐！😘」，惹來網民熱烈討論。加拿大出世的陳茵媺是2006年港姐冠軍，與陳豪結婚後全力照顧三子女，有網民質疑陳茵媺應該不知誰是劉馬車：「大家估下佢知唔知馬車係嘜水，見佢好想走開又要保持親民」、「危險人物喎😮」、「完全唔知道自己同啲仔女有幾危險」、「睇得出佢好驚」等。

劉馬車聲稱陳茵媺支持佢加入TVB呢個大家庭。（IG@carriagelau04152024）

陳茵媺婚後幾乎做全職媽媽。（IG@aimeechan_official）

年前復出拍劇。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺同陳豪好恩愛。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺曾陪老公去攞獎。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺育有兩子一女。（IG@aimeechan_official）

一家五口。（IG@aimeechan_official）

一家五口。（IG@aimeechan_official）

一家五口。（IG@aimeechan_official）