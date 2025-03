馬國明51歲遊日慶生湯洛雯容光煥發似足少女 老公極憔悴驚現老態

剛剛踏入51歲的馬國明前年12月與湯洛雯在泰國蘇梅島舉行婚禮,結婚1年多,湯洛雯婚後減少幕前工作,並多次傳出懷孕消息。趁著馬國明生日,兩夫婦日前飛到日本旅行慶祝,網民發現在湯洛雯分享的照片中,兩人真是狀態相差甚遠,馬國明更驚現老態。

馬國明前年12月與湯洛雯在泰國蘇梅島舉行婚禮。(IG圖片)

湯洛雯近年瘦身成功,重返身材巔峰。(IG圖片)

湯洛雯昨日(3日)在IG分享了遊日的新照,並寫道:「Someone’s birthday trip.He is very proud of his drawing.」,意指這是某人的生日旅行,他對自己的繪畫技術相當驕傲)。在多張新照中,湯洛雯一身日系潮流打扮充滿少女感,而擔任攝影師的馬國明攝影技術高超,將老婆影得好靚。

湯洛雯少女感十足。(IG圖片)

馬國明攝影技術高超。(IG圖片)

湯洛雯少女感十足。(IG圖片)

不過在多張照片中,馬國明和湯洛雯只得一張合照,湯洛雯甜絲絲地依偎於老公胸前,眼神充滿愛。不過有網民指頭戴漁夫帽及粗框眼鏡的馬國明雖然都有面露笑容,但面色蒼白兼一臉疲態,非常顯老。不過有網民就認為可能只是旅遊行程緊密,加上放假沒有刻意裝扮,面露疲態都是正常的。

馬國明面露疲態。(IG圖片)

另外,有大批網民都指兩人愈來愈合襯,而且馬國明以比過往顯露更多愛意,看照片都感受到兩人的幸福:「睇相都覺得你哋好幸福」、「咁Sweet得唔得架」、「美人配美景」、「對的人幸福其實很簡」、「真係估唔到馬明影相同畫畫都咁好」。