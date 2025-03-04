蔡少芬認婚姻曾有暗湧　有段時間常為張晉喊：我哋冇人哋睇得咁好

蔡少芬與老公張晉結婚以來都非常幸福，可說是圈中模範家庭，不過日前蔡少芬作客好友謝寧與蘭茜的節目《Happy Women's Club》時，就坦言與老公張晉並非外人睇得咁好，曾有一段時間常為對方流淚。



蔡少芬自爆與老公張晉，並不如外人睇得咁好。（微博@蔡少芬）

蔡少芬雖然與仔女無所不談，但她透露自己不接受朋友的相處方式，因為這樣仔女會沒有了尊重，她試過被女兒取笑英文不好而不滿對方，女兒亦有道歉。（微博@蔡少芬）

蔡少芬其實好錫張晉，知對方愛玩穿越機都會去支持，感恩老公找到自己的興趣，見對方去比賽又會在旁燒嘢食等等，但講到相處，她坦言：「其實我哋唔係人哋睇得咁好嘅，試過有一段時間我成日因為佢我喊，尤其是喺上海嗰段時間，因為疫情，我去咗上海兩年，嗰兩年佢因為好忙，工作多到不得了，我就一個人睇住兩個小朋友。我想倚賴佢，但係我又唔敢依賴佢，因為佢太忙，佢又要做《披荊斬棘的哥哥》，有幾部戲，因為拍電影、因為疫情，佢又唔可以中間返嚟睇我，只可以喺電話視頻。都感恩有視頻，我都可以喺度喊呀剩，但係一個女人仔，加埋離鄉別井嗰種感覺，你會好需要有人喺身邊支持自己。」

蔡少芬在節目上講到細女好黐自己，更會因弟弟呷醋。（微博@蔡少芬）

蔡少芬說當時有種無形壓力，因為自己很喜歡黐住家人、朋友，但人在上海沒有深交多年的朋友陪伴，老公又去了工作，使她很難過，「個女返咗學，我成日擺低咗個仔，瞓咗，我就自己踩單車出去公園喊，望住棵草又喊，祈禱，一路好唔開心，好難過，但係其實係自己唔開心。」謝寧說：「即係唔係老公做咗啲嘢令你唔開心。」蔡少芬就搞笑地咆哮回應：「佢做唔到啲乜嘢令我唔開心囉。」

疫情時期要獨自在上海隔離，蔡少芬說自己冇朋友及老公陪伴，常常自己在公園哭。 （YouTube@Happy Women's Club）

她更大爆自己在21年還是22年生日更曾經崩潰，因為她期待張晉回來以久，雖然知道對方生病，但因為二人得幾日時間見面，加上生日，她希望老公早上補眠後，與她去拍拖食午餐、睇戲，夜晚再跟家人慶祝，「點知佢瞓到成點幾，我都覺得冇所謂，佢都話好攰，喺屋企食飯算啦，唔好出去，跟住佢話『睇唔睇戲？』佢個樣病咗，跟住我話『你得唔得呀？』佢話睇，問我想睇咩，跟住我話『我生日喎，不如你揀啦！』跟住佢揀完我哋出咗去睇，成個過程佢都睇戲，又瞓着，又睇吓，我就覺得好似各有各睇咁，我覺得好慘，突然之間覺得好孤單。」

蔡少芬有一次甚至崩潰，因為她難得等到張晉從其他地方回來跟她過生日，但張晉卻生病，睇戲都不在狀態，她感到很孤獨和委屈。（微博@蔡少芬）

蔡少芬直言當下感受：「當然我淨係諗我自己，唔會諗佢病啦，生日喎！生日大晒！女人吖嘛，咁耐都唔嗲你，我嗲你一日啫，你都唔俾機會我？跟住走咗，佢又行先，佢話『我好辛苦，我返去食藥。』我話『吓，咁你返去食藥，跟住同班細路去食飯啦，OK，咁你返去先。』佢話『你做咩？』我話『冇嘢，你返去先，我唔想講嘢，因為我一講嘢我就知我會喊，你返去先。』跟住佢就跟住我後面，我就入咗公園坐低咗，我就喊。我覺得我咁耐我都自己一個，我生日都唔係好多要求啫？朝頭早都俾你瞓，當然人淨係諗自己，點解睇戲都好似我自己一個睇，連下午茶飲杯嘢都冇機會，你就要返去，夜晚我哋又book晒同屋企人食飯，我覺得我好委屈。sorry我比較自私，跟住坐低咗，佢話『你唔好咁，老婆我真係好辛苦。』跟住我就爆咗出嚟，就鬧佢點解你咁樣呢？如果係咁樣，以後我就唔好有要求！我冇要求，我冇失望，我話『我識喇，我連生日都唔應該要求，以後唔會再要求，你放心！』佢就喊喇……」

蔡少芬大崩潰的原因，是她覺得當日是自己生日，又說：「咁耐都唔嗲你，我嗲你一日啫，你都唔俾機會我？」（YouTube@Happy Women's Club）

此時謝寧和蘭茜似乎都有點心痛張晉，蔡少芬問：「你哋係咪想話佢好淒涼，有個咁嘅老婆？跟住佢就話，我都係辛苦，佢話『我知錯喇，以後都唔會喇。』跟住我話冇嘢，跟住我就返屋企，一路抑鬱，加埋好多嘢。」謝寧和蘭茜覺得張晉很可愛，又讚蔡少芬非常坦白，會在鏡頭前分享這麼真情流露的一面，蔡少芬即醒起：「哎呀，我好似有鬧過你，我記得你話好委屈㗎喎！」謝寧就叫蔡少芬快點跟觀眾講發生了什麼事，原來當年蔡少芬拍《珠光寶氣》，張晉一直想搵機會求婚，好幾次都被拆穿，之後有一次，她拍完戲準備回家，謝寧就漏夜打畀一位整花的朋友，連同一班好友匿在她家中廚房，畀驚喜蔡少芬，豈料蔡少芬突然放屁，她說：「我唔知，仲放咗個屁，結婚，佢問我願唔願意，『呠～』跟住我老公話，『點解你會咁㗎！好臭！』跟住成班人就話『好臭呀蔡少芬！』原來佢哋成班匿埋喺廚房，之後有記者抄嚟問我，阿晉同你求婚，我就話我仲拍緊戲。」

謝寧覺得，蔡少芬生日都想黐住老公二人世界，感覺到她其實很愛張晉。（YouTube@Happy Women's Club）

蔡少芬一被爆曾鬧爆謝寧，她便笑到停唔到。（YouTube@Happy Women's Club）

謝寧就問蔡少芬：「你懷疑我？」蔡少芬回答：「唔係懷疑你，係真係你，但係唔關你事，係因為你。跟住我問（記者）點解你知？有咩事呀？跟住嗰個女仔就話係阿寧嘅朋友，Dora，總之整花嗰位話畀佢聽，跟住我即刻問你，你話點解會咁，因為嗰刻我想保守秘密，仲未公開，我話『阿寧……』你知我個人一定要爆出嚟！我唔爆我會谷住喺心裏面，我唔識講，我話你點可以畀呢啲嘢出咗去㗎！佢話咩事呀咩事？我話『你俾你朋友出賣咗喇！』跟住佢即係搞掂件事，然之後《明週》冇出到。」蔡少芬表示，之後有其他朋友告知，謝寧因為此事很不開心，她反而想：「吓！我俾人爆咗，佢仲要唔高興？唔通又係我錯？」不過她反省過後覺得自己真的有錯，因為謝寧只是出於好心，自己也不應該用這樣的態度跟對方說話，於是就不停跟她道歉，「跟住佢仲話『你講咪得囉，唔需要咁惡，我未咁樣俾人鬧過！』跟住我話『我唔應該，我唔應該。』」

蔡少芬在無預警下被張晉求婚，她當時還放了一個屁，除了張晉，就連躲在家中不同角落的好友都忍不住說：「好臭呀蔡少芬！」（YouTube@Happy Women's Club）

蔡少芬是十分真情流露、實話實說的類型，一有情緒就不吐不快。（微博@蔡少芬）

謝寧笑言：「我由細到大俾屋企人縱壞咗，我未俾人鬧過，係呢個女人鬧我，仲有另一個女人鬧我，我唔講邊個，指住我嚟鬧，我成世淨係受過呢兩個女人氣！」蔡少芬還立即在節目上跪地道歉。