俞明安詳離世享壽100歲　家人今日設靈女兒指父親：一生無憾！

一代笑匠、人稱「俞明叔」的阮俞明，上月（2月）4日年初七早上在睡夢中安詳離世，享年100歲。俞明家人今日在北角香港殯儀館為他設靈，翌日上午11時舉行封棺及大殮儀式、並於中午12時正式出殯，奉柩柴灣歌連臣角火葬場火化。

一代笑匠、人稱「俞明叔」的阮俞明，2月4日上在睡夢中安詳離世，享年100歲。俞明家人今日在北角香港殯儀館為他設靈，橫扁寫上「福壽全歸」。（陳順禎攝）

俞明叔遺照臉帶笑容。（陳順禎攝）

喪禮以佛教儀式進行，靈堂佈置簡約，橫扁寫上「福壽全歸」，並用上俞明叔戴帽和眼鏡笑容滿面作遺照，蔡和平夫婦親到靈堂致哀，鄭少秋和太太官晶華、丁羽、黎瑞恩、江華夫婦等送上花牌。

蔡和平夫婦親到靈堂致哀。（陳順禎攝）

鄭少秋和太太官晶華送上花牌。（陳順禎攝）

黎瑞恩送上花牌。（陳順禎攝）

祭品有車、有樓。（陳順禎攝）

余明叔孻女俞慧萍（Heidi）今午四時許步出門外接受訪問，她先感謝各界關心，並說：「我哋都想爸爸開開心心，平靜歸樂土，就係咁簡單。」她透露俞明叔生前只有一些老人病，90歲才有血壓高及膽固醇，閒時會看自己演出的作品，至近年眼睛出現黃斑病變才少看電視，其他病痛都很少。直至今年年初二早上，家人發現俞明叔有點發燒和咳嗽，吃過開年飯後，晚上覺得他痰多便送進醫院。進醫院後，俞明叔一直處於昏睡狀態很安靜，Heidi說：「真係好似一隻小豬瞓著覺，直至到初七的早上，醫院打電話嚟話佢突然之間維生素降低，要我哋去睇佢，我哋好快到東區醫院，醫生同姑娘就同我哋講，爸爸瞓着走咗，冇心跳，一啲痛苦都冇。」

女兒Heidi指爸爸走得好安詳。（陳順禎攝）

俞明叔是李小龍堂姐李秋鑽的丈夫，二人育有3女兒，已做太公的他，四代同堂。在俞明叔彌留前兩小時，女兒孫兒全部陪伴在旁，問到俞明叔還有沒有什麼心願未了？Heidi說：「我諗佢都無憾了！全家人孫仔、曾孫仔、曾孫女都好疼愛佢。」

俞明叔育有3女兒。（陳順禎攝）