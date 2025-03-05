方皓玟被指離婚及買樓後變失常　寸嘴稱仲未收樓：唔離婚先係少數

方皓玟上月初開始用社交平台Threads，不過她在Threads發文的風格，就與IG頗為不同，有時會留下一句「算吧啦」、「咁又點」、「今日係白卡嘅世界」之類，略帶厭世，並且不似一般藝人會發文說的話。有連登討論區網民就出Post說：「方皓玟個threads都幾特別…」裡面更有不少人指她2021年離婚及買樓後失常，質疑她似有情緒病、厭食症等，她居然拍片逐一回應！

方皓玟上月開始用Threads，但發文風格被指似有情緒問題。（Threads@charmainefong）

方皓玟上月開始用Threads，但發文風格被指似有情緒問題。（Threads@charmainefong）

方皓玟上月開始用Threads，但發文風格被指似有情緒問題。（Threads@charmainefong）

方皓玟逐一回應連登仔質疑。（IG@charmainefong）

方皓玟蹲在草地上拍片，坦言沒想過自己今時會日還會上連登，讀出帖文標題後便大笑兩聲，然後開始覆留言。當有人說她「單親媽媽壓力大」，她說：「我壓力大？其實我覺得單親係愉快，最緊要愉快。我都唔明啲人點解要攻擊我離婚，香港嚟講呢，離婚率高達七成，其實三成唔離婚，一路到尾先係少數，咁點解嗰啲少數嘅人要鬧我呢啲多數人呢？OK？Come on, be happy！」

被指離婚後就變了，方皓玟說：「我都唔明啲人點解要攻擊我離婚，香港嚟講呢，離婚率高達七成，其實三成唔離婚，一路到尾先係少數，咁點解嗰啲少數嘅人要鬧我呢啲多數人呢？」（IG@charmainefong）

她去年擔任樓盤代言人，並被爆以564萬元購入旺角一個中層單位，對於被指「自從佢買咗樓之後，就失常」，她笑稱：「買咗樓之後失常？我未收樓，所以未失常。」有一個留言問「見過麥美恩嗰個未？」意即麥美恩Threads更「特別」，其Threads常以斷句方式發文，方皓玟就截下其中一個「風都/吹得起/食多/啲嘢啦/唔/該」的留言，並說：「佢呢啲，詩人嚟㗎……『風都吹得起，食多啲嘢啦唔該』？咦佢係咪講我？我留言畀佢先，佢係咪講緊方皓玟？麥美恩，如果你講緊我，你同我單聲，我會回應你，唔使喺Threads度講。」不過麥美恩其後已馬上澄清不是說她，而是說自己喜歡的藝人鄺玲玲。

方皓玟去年擔任樓盤代言人，又透露自己上一次買樓是「Full-pay」。（資料圖片/葉志明攝）

對於被指「自從佢買咗樓之後，就失常」，她笑稱：「買咗樓之後失常？我未收樓，所以未失常。」（IG@charmainefong）

有網民認為麥美恩發文風格仲「特別」過麥美恩，方皓玟即場用攝影師帳號留言畀對方。（IG@charmainefong）

近年她暴瘦見骨，令人擔心患上厭食症，其實方皓玟過往已多次澄清，指自己有好好吃飯，亦有做健身，不過有網民留言：「只要一叫佢食多啲嘢健康啲，就可以焫着佢，所以一定係有問題啊」方皓玟還擊：「我食到隻積咁，點樣厭食症呀？一個人係咪唔可以食極都唔肥呢？我食極唔肥唔係我想㗎嘛，有家族遺傳呢家嘢，你冇理由針對人個Genes（基因）㗎 ？」

方皓玟近年暴瘦見骨，令人擔心患上厭食症，她再次澄清自己「食到隻積」，反問：「一個人係咪唔可以食極都唔肥呢？」（IG@charmainefong）

此外，早前她曾在Threads發文說：「你rich都唔可以咁bitch」她直言自己的確這樣想，透露在YouTube上面見到有些女士的訪問「真係好bitch」，令她受不了。她還模仿對方說：「我根本就係靚囉！最緊要有錢！我大把錢！」疑似扮緊做情婦做到出晒名的「五索」。

她在Threads的發文：「你rich都唔可以咁bitch」成為金句，方皓玟之後模仿「有啲女仔」的說話風格，極似馬清鏗情婦「五索」。（IG@charmainefong）

有人就指方皓玟近幾年常常大曬名牌，整個氣場都變了，似異流想夾硬走入主流，方皓玟回應時更順道提及早前因為上TVB而被指「變咗」，她說：「每一個人喺唔同嘅階段都有自己生活方式，譬如有一段時間我去某啲平台唱歌，脫粉，我都覺得脫得精彩、脫得俐落，如果大家走得開心咪走，最緊要有得揀。」當有人說她的新歌《Shisha》難聽、歌詞又MK，她卻表示：「我覺得好好聽，每個人鍾意嘅嘢都唔同，但我覺得最緊要呢個樂壇係有多啲人敢於去寫一啲自己覺得有興趣、有感而發嘅嘢，或者有一日你覺得好乸好聽，你又點知呢？」最後她答完所有問題後，拋出一句：「認真就唔係Threads啦！OK？」

方皓玟近年被指將所有名牌放晒上身。（IG@charmainefong）

方皓玟近年被指將所有名牌放晒上身。（IG@charmainefong）

網民認為她整個氣場都變了。（IG@charmainefong）

方皓玟回應：「每一個人喺唔同嘅階段都有自己生活方式」。（IG@charmainefong）

對於上TVB而引起「脫粉」潮，她也一併回應：「如果大家走得開心咪走，最緊要有得揀。」（IG@charmainefong）

當有人說她的新歌《Shisha》難聽、歌詞又MK，她卻表示：「或者有一日你覺得好乸好聽，你又點知呢？」（IG@charmainefong）