40歲前TVB小生揭母親患乳癌二期　完成四針化療抱初生孫女展歡顏

現年40歲的TVB第一屆《香港先生競選》冠軍高鈞賢(Matthew)去年底在社交平台分享婚照及太太孕照,宣布雙喜臨門。太太Christine 在1月15日誕下「小龍女」高子琳(Liona),B女出世才4天,高鈞賢便火速帶囡囡返內地,並帶BB申請護照及回鄉證,而老婆亦在深圳新居坐月。

高鈞賢與圈外女友Christine 在今年1月15日誕下「小龍女」高子琳(Liona)。(IG/@mattkobe)

高鈞賢去年底透露高媽媽確診患上乳癌二期並已進行手術,今日(5日)高鈞賢在IG上發佈了一段為囡囡安排上門疫苗注射服務的影片,見到穿上便裝的高媽媽頭部綁著白色頭巾雙手抱着孫女,雖然戴住口罩,但仍見到眼角帶笑,高鈞賢寫道:「媽媽抗癌正能量,四針化療完成!這不是終點,是重生的開始!謝謝我的小太陽Liona,你的笑容是最好的止痛藥,感謝上門為小寶貝完成疫苗」。高媽媽現時正積極抗癌,整個人看起來身形瘦削,但精神狀態不俗。難怪高鈞賢指「你的笑容是最好的止痛藥❤️感謝」。

高媽媽抱住孫女笑逐顏開。(IG/@mattkobe)

影片中,見戴住黑色Cap帽及身穿印有白色狗狗圖案衛衣的高鈞賢,細心聆聽醫護人員講解注射疫苗的注意事項,其後抱住囡囡說:「出院以嚟第一次,我哋今日要打預防針嘞。」高鈞賢將女兒放在梳化上,小朋友腳撐撐好得意,高鈞賢先為囡囡換裙仔,並說:「佢好似知道你哋要搞乜嘢咁,一直啤住老竇,踢吓踢吓,好似太得意咁喎」。其後到了注射環節,聽見囡囡嚎啕大哭,高鈞賢直言「心痛死」,雙手抱住的囡囡輕拍安慰,並說:「媽咪話堅持一下就可以」,展現慈父一面!

高鈞賢早前透露高媽媽確診患上乳癌二期並已做了手術,高鈞賢說:「我會照顧住媽咪,咁多年我向事業進發,媽咪都畀我一句『I believe you can, you will.』所以我都用同一句同我阿媽講,去戰勝呢個病,我要做個強爸爸、老公同囝囝嘅角色,所以阿女個名都係用獅子嘅『Lion』,佢叫『Liona』。」

高鈞賢指女女出世時有7磅4,手長腳長似足爸爸,他更透露自己有一起進產房剪臍帶。(ig@mattkobe)