40歲前TVB小生揭母親患乳癌二期　完成四針化療抱初生孫女展歡顏

現年40歲的TVB第一屆《香港先生競選》冠軍高鈞賢（Matthew）去年底在社交平台分享婚照及太太孕照，宣布雙喜臨門。太太Christine 在1月15日誕下「小龍女」高子琳（Liona），B女出世才4天，高鈞賢便火速帶囡囡返內地，並帶BB申請護照及回鄉證，而老婆亦在深圳新居坐月。

高鈞賢去年宣布雙喜臨門。（IG/@mattkobe）

高鈞賢與圈外女友Christine 在今年1月15日誕下「小龍女」高子琳（Liona）。（IG/@mattkobe）

高鈞賢已榮升人夫兼人父。（小紅書）

高鈞賢親自湊B，大騷深長事業線。（小紅書）

B女出世僅4日便帶回深圳。（小紅書）

高鈞賢去年底透露高媽媽確診患上乳癌二期並已進行手術，今日（5日）高鈞賢在IG上發佈了一段為囡囡安排上門疫苗注射服務的影片，見到穿上便裝的高媽媽頭部綁著白色頭巾雙手抱着孫女，雖然戴住口罩，但仍見到眼角帶笑，高鈞賢寫道：「媽媽抗癌正能量，四針化療完成！這不是終點，是重生的開始！謝謝我的小太陽Liona，你的笑容是最好的止痛藥，感謝上門為小寶貝完成疫苗」。高媽媽現時正積極抗癌，整個人看起來身形瘦削，但精神狀態不俗。難怪高鈞賢指「你的笑容是最好的止痛藥❤️感謝」。

高鈞賢去年底透露高媽媽確診患上乳癌二期並已進行手術。（IG/@mattkobe）

高媽媽抱住孫女笑逐顏開。（IG/@mattkobe）

影片中，見戴住黑色Cap帽及身穿印有白色狗狗圖案衛衣的高鈞賢，細心聆聽醫護人員講解注射疫苗的注意事項，其後抱住囡囡說：「出院以嚟第一次，我哋今日要打預防針嘞。」高鈞賢將女兒放在梳化上，小朋友腳撐撐好得意，高鈞賢先為囡囡換裙仔，並說：「佢好似知道你哋要搞乜嘢咁，一直啤住老竇，踢吓踢吓，好似太得意咁喎」。其後到了注射環節，聽見囡囡嚎啕大哭，高鈞賢直言「心痛死」，雙手抱住的囡囡輕拍安慰，並說：「媽咪話堅持一下就可以」，展現慈父一面！

囡囡獲安排在家中注射疫苗（IG/@mattkobe）

高鈞賢聽見囡囡喊就嗌心痛。（IG/@mattkobe）

食奶嘴先。（IG/@mattkobe）

換裙仔打針。（IG/@mattkobe）

心痛死爸爸。（IG/@mattkobe）

高鈞賢早前透露高媽媽確診患上乳癌二期並已做了手術，高鈞賢說：「我會照顧住媽咪，咁多年我向事業進發，媽咪都畀我一句『I believe you can, you will.』所以我都用同一句同我阿媽講，去戰勝呢個病，我要做個強爸爸、老公同囝囝嘅角色，所以阿女個名都係用獅子嘅『Lion』，佢叫『Liona』。」

高鈞賢曾與父母一齊慶祝國慶，高顏值父母曝光。（小紅書）

高鈞賢曾與父母一齊慶祝國慶，高顏值父母曝光。（小紅書）

高鈞賢指女女出世時有7磅4，手長腳長似足爸爸，他更透露自己有一起進產房剪臍帶。(ig@mattkobe)