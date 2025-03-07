寵女狂魔觀看6歲女兒上台表演落淚　老婆取笑又喊：要喊幾多年？

歌手陳柏宇是圈中出晒名的「寵女狂魔」，經常分享與兩個女兒陳羿辰（Abigail）與陳星晴（Audrey），而且他本身亦非常感性，常常為家人流淚。上月前細女Audrey跌穿頭要縫7針，Audrey喊到七彩，而陳柏宇亦因心痛女兒而爆喊，送她入院時已喊到豬頭，當女兒送院後，他要在診症室外等待，女兒因要跟陳柏宇分開而狂哭，陳柏宇又因擔心女兒，在外面落淚。

陳柏宇和其妻子符曉薇現時育有兩名女兒。（IG@leannefu_1027）

早前陳柏宇開騷，太太符曉薇（Leanne）亦有帶兩女到場支持爸爸，場面溫馨。（IG@ckw720）

符曉薇在社交平台上載幼女受傷經過。（IG截圖）

Audrey整個人跌落梳化與牆之間的地上即時大哭，Abi上前查看妹妹情况。（IG截圖）

Audrey受傷後的樣子，陰公豬。（IG截圖）

在語音信息中，陳柏宇因沒有照顧好女兒而感到內疚，泣不成聲。（IG圖片）

縫7針並留有疤痕。（IG圖片）

陳柏宇每朝都會直播與女兒食早餐的片段，絕對是百分百寵女狂魔！（IG@ckw720）

幸好Audrey已無大礙，不過日前陳柏宇居然又再一次為女兒落淚，她被太太符曉薇大爆料，她貼出陳柏宇睇大女表演時眼濕濕的片段，說：「我老公係一個非常感性之人，大家都知，今日個囡學校表演，一去到已經開始大大力揮手，又想嘗試大叫，俾我極力阻止，佢話要個女知道佢喺度。然後個女知道佢喺度嘅時候，佢同我講佢要喊啦！我心諗陳生你又喊啲乜嘢啊？每次個女上台表演你真係咁感動，你要喊幾多年啊？」

陳柏宇帶老婆、細女去睇大女表演，一去到已經開始大大力揮手，又想嘗試大叫，要太太叫他冷靜。（Threads@leannefu_1027）

當台上的女兒見到陳柏宇，他便立即忍不住眼淚！（Threads@leannefu_1027）

太太符曉薇在網上說：「我心諗陳生你又喊啲乜嘢啊？每次個女上台表演你真係咁感動，你要喊幾多年啊？」（Threads@leannefu_1027）

網民都覺得陳柏宇好可愛亦的確好感性，重提他之前因為老婆第一次幫他吹頭而哭泣，又指他日後應該有排喊，網民留言：「將來個女結婚 應該要掛卷廁紙係（喺）身」、「Audrey係隔離（籬）心諗 我都唔豬爸爸有咩好喊？？？」、「佢自己上枱攞奬都無甘（咁）感動😂」、「第日啲女結婚 喊足三日三夜🤣」、「佢個兩個女係佢人生驕傲，你都咪話唔感動。」不過同為人父的吳浩康就非常理解陳柏宇的心情，他說：「長喊長有，唱歌嘅人係感性啲，我送個仔返學都喊，你老公算正常㗎啦！」

陳柏宇真是非常眼淺，之前老婆第一次幫他吹頭，他都試過喊。（IG@leannefu_1027）

網民對於陳柏宇又喊，認為若第時女兒拍拖甚至出嫁，他應該喊得更厲害，不過同為人父的吳浩康就很理解他的感受。（Threads）