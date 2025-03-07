馮盈盈連環到學校任講座嘉賓　終極回應離巢傳聞：籌備緊開公司

前港姐冠軍馮盈盈當選之後加入無綫極速上位，更在綜藝節目憑大膽開放言論被封為「性女」，吸盡眼球。但好景不常，有指馮盈盈經歷過被無綫雪藏之後，心灰意冷，明白到花無百日紅的道理，決意增值自己，扚起心肝重拾書包完成食品市場管理及營銷學碩士課程。同時有意改行知性氣質路線，除了連環發布正能量片段，近日更不停到各區學校擔任講座嘉賓，令離巢傳聞甚囂塵上。

馮盈盈未有正面回應是否再同無綫續約。（葉志明攝）

今日（7/3）馮盈盈現身將軍澳電視城出席無綫《飲茶》宣傳造勢活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「嗱，一定會繼續做呢行，因為藝人永遠係我職業，長期都喺呢度發展，同埋會不斷咁拍節目嘅。至於會唔會有啲新嘗試，例如去學校度開講座，講真未來都想嘗試吓有自己嘅教育事業同埋會開公司，變咗依家都籌備緊開公司。而講座方面主要都係講學習讀書嘅心得，又或生涯規劃，又或者點樣去平行自己嘅心理壓力，同埋學習面對壓力咁樣囉。（同無綫傾咗續約問題未？）呢個問題要問經理人喎。」此時身旁羅家英插嘴說：「唔續約嗰個係笨蛋。」（家英哥咁講係咪好大壓力，唔敢唔續約？）馮盈盈面露尷尬說：「我諗我嘅經理人好大壓力，因為聽到家英哥呢一句。」