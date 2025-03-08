小背心藝人爆TVB內幕　疑不被續約冇正式通知：離開是最正確選擇

TVB藝人梁雯蔚參選2017年港姐後加入TVB，多年來星途只屬平平，大多都是飾演小人角色，2023年在《寵愛Pet Pet》飾演Yumi 算是近年最多戲份的角色之一。上年傳出港姐競選「批踭風波」後，曾參選的梁雯蔚又「加料」大爆當年選美內幕，追成一陣討論。

TVB藝人梁雯蔚曾在《寵愛Pet Pet》飾演Yumi，當中除衫騷小背心一幕背心令人難忘。（截圖）

梁雯蔚為《2017年度香港小姐競選》十強佳麗。（資料圖片）

日前（07/3）梁雯蔚在threads上表示已被公司不續約，但令她不滿的是，有關公司並沒有正式通知。她寫道：「雖然仲有幾日先完約，只能說行政上真是......不介意續不續約，但所有基本通知，也做不到嗎？離開真的是最正確選擇 *見字自行解讀」

梁雯蔚又爆TVB內幕。（threads截圖）

梁雯蔚不被續約，連正式通知都冇。（threads截圖）

梁雯蔚不被續約，連正式通知都冇。（threads截圖）

她更付上兩張whatsapp對話圖，她問對方有關續約事宜，及新劇《俠醫》試造型的行程安排，表示「7/3試造型，10/3完約」，是否需要繼續去試造型。對方則表示未有叫她去試造型的通知。另一張顯示，梁雯蔚問有關人員是否照常去試造型，但對方就於2個多小時後致電，沒人接聽後就回覆，試造型取消而且她的合約已到期，不建議劇組用她為連戲職員。即是變相臨時通知梁雯蔚不被續約。

梁雯蔚。（視覺中國）

帖文也引起一些網民留言，有心寫道：「咁樣hea妳，真係唔續好過續，同佢哋講定江湖再見啦」，梁雯蔚也說：「基本交代係冇」，也有網民寫道：「去隔籬台，歡迎歡迎」，她又回答：「歡迎所有合作」。