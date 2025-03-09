「聲夢三小花」被問今年會否開演唱會　即賣關子：話唔定唔係香港

昨日（8日）TVB舉行慈善節目《博愛歡樂傳萬家》，「聲夢三小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）難得同場表演，三位接受《香港01》訪問被問到近日被指住所都是「非富則貴」的地方，但三人都有不同的見解。

「聲夢三小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）。(葉志明 攝)

姚焯菲就覺得這方面很主觀：「因為真係睇你點睇，我覺得我自己住慣咗。」之後她都有補充表示因為是她從小住到大：「因為我由細到大都係住嗰間屋，所以我又唔會覺得我係特別，我唔會突然之間話我覺得我間屋好大咁，所以我就覺得，我答唔到呢個。」

姚焯菲就覺得非富則貴這方面很主觀。(葉志明 攝)

鍾柔美認為每個人的家庭背景都不同：「我覺得屋企大唔大呢，每個人都有唔同嘅睇法，同埋我地每個人都想住咩，覺得咩係舒服，先至係最緊要。最緊要自己開心，自己舒服就OK。」

鍾柔美認為每個人的家庭背景都不同，自己舒服就OK。(葉志明 攝)

詹天文表示：「我覺得每個人對貧富嘅標準都唔同，所有嘅人嘅眼光都係好主觀，所以大家唔需要去太過理會咁嘅睇法，因為每個人都係唔同嘅。」

詹天文覺得每個人對貧富嘅標準都唔同。(葉志明 攝)

至於被問到今年有沒有機會開演唱會時，三人大賣關子：「話唔定唔係香港呢，唔知幾時呢。」三人之前分別於三地上學，要夾時間來工作是有一定的難度，但說到開演唱會時，三人異口同聲都表示「都夾到嘅」：「但係如果有機會緣份到嘅時候，我覺得我哋會夾到。」