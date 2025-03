歐陽萬成返港飲茶　精警道出香港核心價值惹共鳴：樣樣嘢都講錢

美籍港人棟篤笑藝人歐陽萬成(Jimmy Oyang)憑棟篤笑在全球爆紅,由於不少題材都跟華人背景有關,令華人觀眾更感共鳴,更紅到返香港。近日他難得回來,除了與偶像黃子華見面外,亦趁機感受地道文化,去了飲茶、睇港產片。

席間他有感而發,即場以自身觀察,簡而精地道出香港核心價值,他說:「香港真係樣樣嘢都講錢㗎喎!你出去食嘢,紙巾都唔畀你,要買啦,Tempo,兩蚊一包,你要to-go container(外賣餐具),兩蚊啦,oh you want chopsticks with those to-go?fxxk you, pay me! two dollars,樣樣嘢都講錢呀大佬!」

很多香港網民都留言歡迎他,又叫他快點在香港開騷,連高海寧、方力申等都有留言,也有人覺得他對香港描繪得非常精準,回覆:「唔同你講錢唔通講心」、「又唔係全部講錢,仲會講60分鐘用餐時間」不過最多人讚好的一個留言是「兩蚊已經買唔到Tempo」畢竟現時買開Tempo紙巾都要$5一包。

現年37歲的歐陽萬成在港出生,曾入讀香港華仁書院一年,13歲隨家人移民美國,後畢業於加州大學聖地牙哥分校,主修經濟學。雖然父母希望他能走傳統的高薪職業道路,但歐陽萬成受偶像黃子華啟發,對表演充滿熱情,畢業後就開始嘗試棟篤笑,並在美國各地的小型俱樂部演出。由於棟篤笑題材有不少都跟華人父母望子成龍及被父母強迫操練數學等題材,除了令美國人捧腹大笑,亦令華人觀眾感共鳴,由美國紅到返香港。