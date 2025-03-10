麥美恩著晚裝被指顯肥似得罪造型師　大方自嘲：終於做到花瓶

日前的《博愛歡樂傳萬家》中，由黃建東、陳貝兒、阮兆祥、區永權、麥美恩及黃嘉雯擔任主持，當中麥美恩身穿一條色彩繽紛的Tube Dress晚裝，望落賞心悅目，但由於設計為上窄下闊，有網民竟出Post問她是否得罪了造型師，更謂：「個設計師好憎佢定點？」



日前的《博愛歡樂傳萬家》中，由黃建東、陳貝兒、阮兆祥、區永權、麥美恩及黃嘉雯擔任主持。（葉志明攝）

麥美恩回覆對方留言，表示：「其實有時候，做MC都想試吓新嘢嘅，多謝你有睇呀！」而另一個類似貼文，她亦回應：「吸引到你眼球呢。」當原發文者強調自己其實「no offence」，她亦表示不介意：「冒（無）事，一齊食花生」，好識玩。麥美恩非常高EQ，逐一回應網民的「負評」，當有人指她似舊式髮廊的燈、韓國動畫中的蟲仔Larva等，她皆自信表示：「我正好多喎！」

有網民出Post問麥美恩是否得罪了造型師，她親自回覆：「其實有時候，做MC都想試吓新嘢嘅，多謝你有睇呀！」（Threads）

當有網民指麥美恩這條裙與其他主持格格不入，她回覆：「個人本身另類」

這條裙的設計下身頗為「掗拃」，令網民重提她出道早期的稱號「龍躉村姑」，指這條裙顯肥，不過麥美恩卻說：「試吓新嘢啦」有人又說：「其實你自己一個就咁影相係ok幾特別，但尋晚就會同其他主持人格格不入😅」她則回應：「個人本身另類」有網民甚至認為這個造型得人驚，她反問：「有自信，有咩好驚？」想不到就連吳若希都出聲，認為這條裙只有麥美恩著得起，本尊就說：「最緊要有氣質」

麥美恩這條花樽形的裙子，有網民就覺得下身太「掗拃」和顯肥，想起她過往的稱號「龍躉村姑」。（IG@mayannem）

有網民說胸前設計令人想起冒險樂園「掟彩虹」，麥美恩更讚對方：「有創意」。（IG@mayannem）

麥美恩自信回覆網民評論：（Threads）

麥美恩貼出多張這套Tube Dress的造型照，儘管未必個個識欣賞，但她自己就似乎頗為滿意，自嘲：「終於做到花瓶，企喺度都要靚。」、「幻想自己喺Paris」這條裙其實是越南服裝設計品牌PHAN HUY的2025春夏季作品，有網站列出其價格，都要2萬幾蚊；而早前容祖兒、周筆暢在《聲生不息大灣區季》都有著過同一系列的晚裝裙。

麥美恩貼出多張這套Tube Dress的造型照，儘管未必個個識欣賞，但她自己就頗為滿意，表示：「終於做到花瓶，企喺度都要靚。」（Threads@mayannem）

這條裙是越南設計品牌PHAN HUY今季作品。（IG@phanhuy.official）

香港有網站可買到這條裙，價值逾2萬元。（IG@phanhuy.official）