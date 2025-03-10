「御用管家」李岡冇劇拍搵嘢學　曾同朋友夾份開地產公司做兼職

TVB新劇《奪命提示》將於3月17日隆重播出，昨日（9日）劇中一班演員盛裝出席宣傳活動，男女主角更走紅地氈進場，媲美台慶。有「御用管家」之稱的李岡接受《香港01》訪問時表示劇中所飾演的角色還未能說：「慢慢睇，（正定反？）都係反嘅，（奸角嚟？）係啊！」

有「御用管家」之稱的李岡接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

李岡被問到在沒有劇拍時會做什麼打發時間，他表示會強身健體及去學習：「我朝早起身，梗係沖啲普洱茶飲嘅，跟住就去運動啦，即係練下身體咁樣，去公園嗰度打下拳啊。（劇中用唔用得返？）有幾套劇都用到嘅，另外上一套劇都係要打嘅，都用到少少嘅。」至於被問到有很多藝人在沒劇時，都會有副業，而李岡就表示自己並沒有，反而有空時就會去學更多的東西：「我又會學下彈結他，學下啲樂器咁樣，即係揾啲嘢嚟學。」他最新動向就是去教會，在教會上舞蹈班：「學習下啲聖經嘅嘢。」

李岡平時會強身健體及學習。(陳順禎 攝)

李岡現在雖然沒有副業，但他透露在20多年前就有：「以前我就好耐好耐之前就會同個朋友開咗啲地產代理公司，咁就做代理，但係後來都冇做啦。即係個地產唔係幾好，就真係冇做，因為嗰個做地產代理就啲時間可以好自由咁樣，唔使規定要返九點到五點咁樣。」他指地產代理已經沒做很久了，至於當時選擇做地產代理的原因則是當年地產市道興旺：「即係九幾年到零幾年嘅時候，而家再重新入去都好難啦，因為都有好多人可能失緊業，有好多人賣唔到啲樓。」

李岡話20多年前就有副業，當時他做地產代理。(陳順禎 攝)

談到市道差，其實在娛樂圈都會有一些藝員不夠show的情況發生，李岡表示自己很少出現這個情況，但也有發生過一次：「又冇話唔夠騷喎，好多年前就試過一次爭幾個騷咁啫。」至於發生在什麼時候，他則指是七八年前。

李岡指現在沒有這個情況發生，而被問到之後有沒有劇集要開時，他笑指間中都有現身處境劇：「《愛．回家》嗰度，間唔中會有一啲（拍攝）咁樣，我之前係有一個角色，同劉丹即係同丹爺喺個大廈嗰度爭做主席嘅，跟住又做咗一個同池富又爭做呢個運輸會嘅主席。」最近他都沒有出現在《愛．回家》，因為他在劇中的劇線沒寫到，所以就不定時才會在《愛．回家》中出現。

李岡好多年前試過唔夠騷，但之後都冇試過。(陳順禎 攝)

點撃睇更多劇集《奪命提示》嘅宣傳花絮：