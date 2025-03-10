冼靖峰對狗仔唱歌遭騷擾：佢竟然調返轉個頭咬我細佬

TVB日前（8日）舉行慈善節目《博愛歡樂傳萬家》，「寶藏歌手」冼靖峰聯同涂毓麟（Oscar）及張馳豪（Aska）一同合唱《獅子山下》，三位實力唱將合體後的確令大家都聽出耳油。

「寶藏歌手」冼靖峰聯同涂毓麟（Oscar）及張馳豪（Aska）一同合唱《獅子山下》。(葉志明 攝)

冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到早前在社交平台分享了「畀狗咬下體」的片段，立即引起粉絲的擔心。冼靖峰即表示沒受傷，他那天其實是到朋友家玩兼拍片，當時他正對著狗仔唱歌：「對住佢唱歌嘅時候，佢都唔好理我，我諗住捉住佢，佢竟然有一下就調返轉個頭咬我細佬！咁跟住咬下『嘩』，我feel到有唔對路即刻縮一縮，但係冇事。」

冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到早前在社交平台分享了「畀狗咬下體」的片段。(葉志明 攝)

冼靖峰指其實狗仔並沒有敵意，而且他朋友指狗仔平常都是「見嘢就咬」，至於被問到是否因為被狗仔見到不應該見的東西而被咬時，他則表示狗仔其實是「見到乜嘢都咬」，更大讚狗仔可愛。冼靖峰笑指當日唱歌唱到歌詞「無謂騷擾你近來動向」的騷擾一字時：「佢就係騷咗擾我一下！」

冼靖峰指其實狗仔並沒有敵意，而且他朋友指狗仔平常都是「見嘢就咬」。(葉志明 攝)

冼靖峰坦言自己本來有一點點怕狗仔，但跟牠玩了一段時間後就開始熟了，所以就沒那麼害怕：「咁就攬住佢黎玩，細狗黎嘅，咁我自己都係覺得細狗係會冇咁驚，真係會好少少嘅。」但大狗的話他表示還需要一段時間去接受。

冼靖峰坦言自己本來有一點點怕狗仔，但跟牠玩了一段時間後就開始熟了，所以就沒那麼害怕。(葉志明 攝)

冼靖峰之前曾提到想開演唱會，他即表示「想啊」，但還是要等公司安排：「希望儘快囉，因為solo又好，夾啲朋友又好，咁都想快啲開演唱會，因為開演唱會可以唱到多啲歌，咁就有多啲自己想表達嘅concept去做到。（儲到夠歌未？）未啦！希望今年再出多啲歌先！」

冼靖峰之前曾提到想開演唱會，他即表示「想啊」，但還是要等公司安排。(葉志明 攝)

至於被問到有沒有一首歌是必唱時，冼靖峰二話不說選《勇氣》：「因為呢一首寫咗好多我自己由未出道去到出咗道，再去到其實去到今時今日呢一刻都係，心態都係，都喺《勇氣》呢首歌嘅歌詞寫咗出嚟。」