人氣女團成員拍片曬結實腹肌　上圍離奇豐滿遭質疑：裝到咁得唔得

做女藝人一點都不易，無論樣貌和身形時常都要保持最佳狀態示人，而作為女團成員，對身形管理就更加嚴格。人氣女團COLLAR成員王家晴（Candy），初出道時憑甜美臉孔俘虜不少男粉絲，是團中的「門面擔當」。不過近年王家晴被指身形「發福」引網民熱議，甚至冠以她「方糖」稱號。

Candy是女團COLLAR裏面的「門面擔當」，也是不少人心目中的女神。（IG@candyw1219）

Candy近年身形豐滿不少。（IG@candyw1219）

站在隊友Marf隔離更為明顯。（資料圖片/陳順禎攝）

王家晴早前受訪時表示其實一直有keep fit，如今略見成效。（IG@candyw1219）

作為女仔聽到當然不開心，王家晴早前受訪時表示其實一直有keep fit，「我係手腳瘦，塊面有肉。我有試過做gym，但因為我體質係好易有肌肉，所以變得愈來愈橫，而家每日做帶氧運動，至少都做45分鐘，塊面練習都有做。」還表示：「減肥係女人一輩子嘅事，自己都一直揾緊對自己最有效又健康嘅方法。」近日，王家晴在社交平台分享拍攝花絮，減肥似乎略見成效，她還順道騷出結實腹肌，不過網民焦點卻瞄準其突然豐滿的上圍上，甚至質疑她「裝假狗」。

Candy這個自拍包包面不見了。（IG@candyw1219）

不少網民錯重點。（IG@candyw1219）

大騷腹肌。（IG@candyw1219）

隊友Winka（左一）都大讚Candy靚女。（IG@candyw1219）

COLLAR早前發布最新造型照，以白色背心襯喇叭褲腳牛仔褲，再配鬆糕鞋，一身打扮被網民笑指與經典電影《古惑仔》系列硬照撞晒風格，甚有MK風味，更遭瘋狂改圖。不過審美這回事很主觀的，有人覺得MK，也有人覺得簡約、有型。近日王家晴在社交平台分享拍攝花絮。片中，王家晴在鏡頭前大擺甫士，眼神裡充滿自信，連隊友陳泳伽（Winka）都激讚：「好靚呀妳今日真係」。不過網民焦點卻放在其身材上，身穿白色背心的她，手臂還是有點肉地，但肌肉看上去較以往結實，還激罕騷出腹肌，相當吸睛。

正面看看似沒什麼。（IG@candyw1219）

側面嚇不少網民一跳。（IG@candyw1219）

上圍豐滿不少。（IG@candyw1219）

連平時身材有睇頭的Winka（左一），都被Candy比下去。（IG@candyw1219）

不過詭異的是，向來身材平平的王家晴，上圍離奇豐滿不少，激凸效果震撼網民眼球，有網民質疑她「裝假狗」，留言：「裝假狗裝到咁 得唔得㗎」、「墊鬥格」、「成個墊嘅形都睇到曬，想點」、「佢已經用了5CM厚的」，甚至有人貼出能提升上圍效果的胸墊尺寸，十分抵死。當然也有不少粉絲大讚女神又型又靚，狀態返曬嚟！

網民留言。（Facebook截圖）