TVB兩屆視帝疑無嘢撈跟KOL索妻赴大馬搵食？　狀態極佳獲讚高級臉

現年55歲的鄭嘉穎於2018年迎娶細自己22年的港姐冠軍太太陳凱琳（Grace），婚後兩人積極造人，誕下3個高顏值小朋友，一家五口美滿幸福。陳凱琳婚後轉型社交平台，成為吸金力極強的KOL；而鄭嘉穎自成家立室後，亦成功「轉型」，昔日的酷爆視帝被妻兒融化，變成住家男，並大幅減產，花更多時間陪伴家人，兩公婆互相配合，非常恩愛。

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎與太太陳凱琳非常恩愛。(IG圖片)

陳凱琳婚後轉型做KOL，鄭嘉穎不時也會客串。（小紅書@陳凱琳）

鄭嘉穎升呢爸爸後，大幅減產，更為留港陪伴家人，推掉不少內地工作。之前他曾應邀到內地拍真人騷《披荊斬棘3》，可惜很快被淘汰，鄭嘉穎當時曾對粉絲說未來作品可能不會太多，因現在家庭對他來說比較重要。相反，陳凱琳轉型做KOL後，健康形象深受品牌喜愛，接Job接到手軟撈得風生水起，身為老公的鄭嘉穎雖然坦言抗拒做KOL，但為了支持太太，不時會客串對方的影片中，提升話題度。最近兩公婆還衝出香港，到東南亞拍攝，難道鄭嘉穎「無嘢撈」，最終還是要跟太太拍片「搵食」？

鄭嘉穎之前曾應邀到內地拍真人騷《披荊斬棘3》。（視頻截圖）

可惜很快被淘汰。（視頻截圖）

鄭嘉穎升呢爸爸後，大幅減產，更為留港陪伴家人，推掉不少內地工作。（IG@ghlchan）

隨著3個仔開始長大沒那麼困身，陳凱琳和鄭嘉穎更多時間可以二人世界。近日，兩公婆在馬來西亞被野生捕獲，該網民再照片分享到社交平台，並以「Omg我好幸運哦！」激動寫道：「Village park 看到鄭嘉穎 & 陳凱琳」。相中所見，陳凱琳化上妝又set了頭，一身打扮明顯處於工作狀態，相反鄭嘉穎則較為悠閒，背著背包儼如「跟得丈夫」一樣在旁陪伴。

鄭嘉穎與太太陳凱琳近日在馬來西亞被捕獲。（小紅書圖片）

鄭嘉穎全程陪著太太。（小紅書圖片）

形影不離。（小紅書圖片）

而另一張相，兩公婆則與友人在當地人氣餐廳開餐，陳凱琳低著頭按電話，鄭嘉穎則大啖大啖在品嚐美食，從另一個角度可見鄭嘉穎雖然年屆半百，但狀態極佳，相中他身穿綠色Polo恤，有型之餘穿出凍齡感，展示出其健碩的身形和結實的手臂，而且髮線令不少同年男士羨慕。不少網民留言大讚：「這個年紀了還是這麼帥」、「真的很帥」、「真幸運，可以偶遇」、「鄭嘉穎高級臉，氣場強大」；此外也有不少網民期待再看到鄭嘉穎新作，可見他依然有著極高人氣。

鄭嘉穎狀態極佳。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）