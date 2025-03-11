430穿梭機初代主持拍片吟詩勁浮誇　拍劇遭胡杏兒黑臉依然笑哈哈

現年68歲的張國強，在娛樂圈打滾近半世紀，他是無綫兒童節目《430穿梭機》元祖級主持，之後轉戰拍劇，多年來演過不少膾炙人口的劇集和角色，尤其在1997年版《天龍八部》中飾演的「慕容復」一角，至今在內地仍有着極高知名度和人氣。張國強近年食住「呢條水」北上發展，拍戲、商演、帶貨、做直播「密密賺」，並先後進駐抖音和小紅書兩大內地社交平台，深受網民喜愛。

當年《430穿梭機》的主持有張國強、譚玉瑛、龍炳基、黎芷珊，還有周星馳。（網上圖片）

張國強在1997年版《天龍八部》中飾演的「慕容復」一角，至今在內地仍有着極高知名度和人氣。（劇集截圖）

張國強近年北上發展。（IG@kkcheungkwokkeung）

張國強近年積極發展社交平台，繼開設抖音帳號後，早前他又進駐小紅書，而且非常受網民歡迎。（小紅書截圖）

張國強近年積極發展社交平台，繼開設抖音帳號後，早前他又進駐小紅書作雙線發展，而為了增加流量，張國強施展渾身解數，拍片內容包括踢波、唱歌及分享電影觀後感等多元化。而近日他還搞搞新意思，教網民吟詩。片中，張國強戴上一副圓框眼鏡，身穿中國傳統的中山裝，甚有書卷氣。他先用普通話說：「你們知道嗎？原來用粵語念詩很押韻。」然後再用廣東話，並以飽含情感的朗誦方式念出《楓橋夜泊》，期間，張國強還配合詩句作出相應動作，雖然動作略為浮誇，但網民似乎很受落，紛紛留言：「好聽好聽，更像古人」、「這套真帥，很有氣韻」、「不愧是慕容公子」、「你真的好儒雅，誦讀的時候有古代文人轉世的感覺」。

張國強近日搞搞新意思，拍片教吟詩。（小紅書截圖）

還穿上中山裝，誠意十足。（小紅書截圖）

吟到七情上面。（小紅書截圖）

但呢個動作又好似略為浮誇咗少少。（小紅書截圖）

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張國強為經營好社交平台真的費盡心思，他之前與視后胡杏兒拍劇時，更邀對方一起拍片。影片開頭，張國強和胡杏兒坐在一邊等埋位，張國強指對方看劇本的樣子很嚴肅，胡杏兒反問：「是嗎？你看劇本的樣子都很嚴肅！」張國強解釋因為自己怕影響大家的進度，害大家NG就不好。胡杏兒聞言後說：「那我們趕緊複習一下吧！你今天怎麼這麼輕鬆？連劇本都沒帶？」張國強尷尬地說：「我只有三句對白，滾瓜爛熟，不怕啦。」

張國強之前與視后胡杏兒拍劇時，邀對方一起拍片。（抖音截圖）

兩人互相交戲。（抖音截圖）

胡杏兒話對方連劇本都不帶。（抖音截圖）

張國強解釋因為佢得三句對白。（抖音截圖）

此時胡杏兒有點黑臉，並視后上身，突擊檢查對方是否背熟對白：「滾瓜爛熟呀？你唸給我聽。快，唸給我聽。」張國強即時淆底，搶了胡杏兒的劇本來看，然後逃離現場；不過最終在胡杏兒一聲令下：「喂，我的劇本！」張國強又馬上走回對方的身邊，並連聲說「對不起。」網民大讚兩人好戲又好笑。

胡杏兒突擊檢查對方是否背熟劇本。（抖音截圖）

張國強即時淆底，搶了胡杏兒的劇本來看。（抖音截圖）