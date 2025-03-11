34歲「抒情歌手」唔想認老　畀小朋友叫叔叔即強調自己係哥哥

34歲歌手胡鴻鈞（Hubert）於2010年參加無綫（TVB）舉辦的歌唱選秀節目《超級巨聲2》，最後以171.3分獲得亞軍。2012年，胡鴻鈞正式出道成為歌手，一出道已經獲得新人獎，風頭一時無兩。近年胡鴻鈞主要在內地發展，就2023年來算，一年間他已經去了內地十個地方開《THE DAY到此·開始》巡迴演唱會。

34歲「抒情歌手」胡鴻鈞（Hubert）。(梁碧玲 攝)

日前（9日）胡鴻鈞在廣州有店長活動，有網民在社交平台分享了當日的片段，標題為：「熊君有難八方添亂！」原來當日有一位小朋友與他見面，他拿了一張照片送給小朋友，然後問小朋友：「你知唔知係邊個啊？」小朋友回應說道「叔叔」胡鴻鈞即時勉為其難說：「叔叔OK啦，唔緊要，小朋友唔懂事。」之後更強調「哥哥係明㗎」。

胡鴻鈞畀小朋友叫叔叔即強調自己係哥哥。(梁碧玲 攝)

胡鴻鈞在廣州有店長活動，有網民在社交平台分享了當日的片段。(小紅書圖片)

胡鴻鈞亦多次向小朋友強調自己是哥哥：「我係哥哥啊，我係胡鴻鈞哥哥啊！」旁邊的粉絲都不認同，不停喊他「叔叔」。最後小朋友聽從旁邊的粉絲之言，向胡鴻鈞說：「多謝叔叔」，胡鴻鈞立即氣憤說：「佢真係講多謝叔叔喎。」多次不想認老，但34歲的他又的確站於尷尬之齡，未到中年但又不能說很年輕。

胡鴻鈞亦多次向小朋友強調自己是哥哥。(小紅書圖片)

胡鴻鈞亦多次向小朋友強調自己是哥哥。(小紅書圖片)

一般都會以年齡約40的人才算是中年，只有34歲的胡鴻鈞也難怪不想認老，聽到被叫叔叔會這樣抗拒。但原來今次並非單一事件發生，有網民留言表示自己曾叫他叔叔：「我張紙飛機寫佢叔叔佢嬲到差啲不想讀」、「哈哈哈我在直播間也是說叔叔哈哈哈哈」。