足球女將｜蘇皓兒拋開女神形象操到面容扭曲　跑到扯蝦不忘補防曬

ViuTV全新真人騷節目《足球女將》昨晚（10日）首播，首輪招募24位有運動細胞的藝人和KOL等參與，希望透過5個月地獄式訓練以成立一隊女子足球隊！而在24位參與者當中，有「宅男女神」之稱的蘇皓兒（Chloe）表現亮眼，昨晚的節目中，她亦率先打頭陣登場，期間蘇皓兒完全拋開女神形象，在受訓時表現毫不錫身，不僅濕身淋雨，更跑到面容扭曲，十分專業。

ViuTV全新真人騷節目《足球女將》，首輪招募24位有運動細胞的藝人和KOL等參與，希望透過5個月地獄式訓練以成立一隊女子足球隊！

一向是「籃球女神」的蘇皓兒，今次轉行踢足球。

節目中蘇皓兒率先打頭陣登場，期間蘇皓兒完全拋開女神形象，在受訓時表現毫不錫身。

第一集，24位參與球員跟教練首次會面，在傾盤大雨下做warm up訓練，當中身材瘦弱的蘇皓兒表現落力，就連教練亦大讚她夠拼搏，跑到盡去追波，不過教練就擔心蘇皓兒體能上能否應付90分鐘賽試，而蘇皓兒亦直言自己體能好差，在訓練時，跑到面紅耳熱的她亦一邊「扯蝦」，一邊搞笑表示：「就死」，狀甚蝦碌。

教練大讚蘇皓兒夠拼搏，跑到盡去追波，不過教練擔心蘇皓兒體能上能否應付90分鐘賽試，而她亦直言自己體能好差。

訓練時，跑到面紅耳熱的她亦一邊「扯蝦」，一邊搞笑表示：「就死」。

在第一天正式訓練，球員在教練指示下盡自己努力控制足球，在烈日當空下，幾經辛苦完成第一節訓練後，教練讓一眾球員飲水休息，不過當中亦暗中計時並指出她們用了1分半鐘飲水加聊天，這樣會完全失去專注度及心跳率，希望大家可以爭取時間，而蘇皓兒表示非常認同郭Sir的「訓示」，但體能較差的她笑言自己很每次很珍惜飲水時間，「除了飲水還要補防曬，對女生真的很重要！」