頂流男神被指身形發福兼極重脂粉味　網民貼近照身材顏值重回巔峰

現年45歲的吳卓羲（Ron），近年主攻內地市場，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》大受歡迎，工作不斷之餘亦成功圈粉。而過往他效力無綫期間，曾演出《衝上雲霄》、《大唐雙龍傳》、《酒店風雲》、《歲月風雲》及《學警》系列等多套經典劇集，亦令他至今在大灣區仍有著極高人氣，加上有型靚仔，是不少女仔心目中的頂流男神。

吳卓羲近年積極在內地發展。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲向來給人感覺有型又man。（視覺中國）

吳卓羲與黃宗澤和楊茜堯錄影内地真人騷《藝員新訓2025》。（抖音截圖）

吳卓羲近排忙於在珠海與黎耀祥、郭晉安、陳豪、歐陽震華、羅子溢、楊茜堯及高海寧等TVB藝員拍攝内地真人騷《藝員新訓2025》，擁有強烈綜藝感的吳卓羲，節目中拋開偶像包袱，不但又唱又跳，之前還曾與林曉峰挑戰「撒嬌8連」，聲調動態真的令人又驚又喜。近日，吳卓羲繼續為節目錄影，吸引了大批粉絲到現場守候，而他亦非常識做，見到粉絲後，立即停下腳步，逐一為每位粉絲簽名，毫無明星架子之餘，還展現出極高親和力。網民大讚：「人真的很好，合照簽名都給」。

吳卓羲之前在節目中與林曉峰挑戰「撒嬌8連」，聲調動態令人又驚又喜。（小紅書截圖）

其脹爆身形兼極重脂粉味的容貌也引起網民關注。（小紅書截圖）

+ 5

此外，吳卓羲早前在節目中被指身形發福兼極重脂粉味，有粉絲就認為是「美顏濾鏡」累事，今次片中見梳了一個All Back頭的他，無論是臉頰還是身形都明顯瘦了不少，一件白色Tee加件黑色羽絨，再配搭一條西褲，簡約得來不失帥氣，無論身形和顏值都重回巔峰狀態，有粉絲肉赤男神舟車勞頓，但也有粉絲欣賞男神下決心減肥，路人視角一樣很帥氣。

吳卓羲日前到珠海錄影節目時，大批粉絲在門外等候。（小紅書截圖）

吳卓羲為美味粉絲簽名。（小紅書截圖）

來者不拒，非常友善。（小紅書截圖）

身形明顯瘦了。（小紅書截圖）

離開時還跟粉絲揮手道別。（小紅書截圖）