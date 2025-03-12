兩屆金像獎影后無懼素顏與粉絲街頭合照　氣質顏值獲讚不輸後生女

現年53歲的袁詠儀（袁靚靚）於1990年參加香港小姐競選，並獲得冠軍以及「最上鏡小姐」，其後由公仔箱跳進大銀幕，且發展不俗，曾於1994年和1995年先後以《新不了情》和《金枝玉葉》兩奪香港電影金像獎最佳女主角，成為當時最炙手可熱的女演員。

袁詠儀參加1990年香港小姐競選奪得冠軍。（影片截圖）

當年袁詠儀憑《新不了情》封金像影后是梁家輝和張國榮頒獎給她。（影片擷圖）

1995年袁詠儀再憑《金枝玉葉》封金像影后。（影片擷圖）

後來袁詠儀下嫁了給張智霖，並為對方誕下兒子後，便開始大幅減產專心相夫教子，至近年兒子開始長大，袁詠儀也再次活躍幕前，除了孖住老公夫妻檔北上拍綜藝搵錢外，又接拍主演賀歲片《OMG！阿媽有喜》，以及在今年初，繼《富貴門》後相隔16年再接拍TVB劇《模仿人生》，令人期待。而另一讓網民驚嘆是其凍齡功力，即使年過半百，依然顯得相當年輕，素顏一樣省鏡。

袁詠儀下嫁了給張智霖，並為對方誕下兒子後，便大幅減產專心相夫教子。（IG@anitayuenwy）

張智霖同袁詠儀經常孖公仔參加內地綜藝節目。（袁詠儀微博圖片）

兩公婆形影不離，非常恩愛。（IG@anitayuenwy）

近日有網民在深圳野生捕獲袁詠儀，並成功集郵，事後該網民將合照分享到社交平台，以「是誰這麼幸運在生日當天偶遇袁詠儀」為題，激動寫道：「原來是我哈哈哈！沒想到在家樓下也能偶遇明星 靚靚姐好漂亮～還特別溫柔的跟我說了好幾遍生日快樂 開心開心」。

袁詠儀去年赴大馬，拍攝近年初上映的賀歲片《OMG！阿媽有喜》。（Facebook@本地製作有限公司）

袁詠儀片中幾乎都是勁淡妝上陣。（Facebook@本地製作有限公司）

今年初相隔16年再拍TVB劇集。（微博圖片）

同劇與視后江美儀鬥戲，令人期待。（微博圖片）

相中所見，袁詠儀無懼素顏示人，皮膚狀態一流，當天她穿上一件V領白色襯衫加一件格仔裇衫，配下身深色闊腳褲，一身簡約打扮穿出減齡效果。網民留言大讚袁詠儀：「她瘦了之後真是回春啊，雖然有點歲月痕跡但又看起來很年輕」、「臉很小，身材比例很好」、「靚靚的五官真的很大氣耐看～」、「果然是靚靚啊，這個年紀顏值氣質還是能打」，甚至有網民跟博主講：「這麼大的年紀，跟你站一起還是一眼氣質樣貌與眾不同，港姐就是港姐，年輕時多漂亮不敢想像，現在淡妝還這麼漂亮。」博主更正：「她素顏哦 真的漂亮」。可以叫得靚靚，當然名不虛傳！

袁詠儀近日在內地被集郵。（小紅書圖片）

袁詠儀無懼素顏示人，狀態極佳。（小紅書圖片）

網民激讚。（小紅書截圖）