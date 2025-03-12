香港第一女神購物被集郵近況曝光靚到爆　主動打招呼獲讚貼地有禮

現年65歲、人稱「紅姑」的鍾楚紅由出道靚到現在，是幾代人心目中的氣質女神。鍾楚紅過往演出過無數經典作品，先後憑電影《男與女》和《秋天的童話》兩度獲得亞太影后殊榮。後來她嫁給廣告界才子朱家鼎後開始淡出，至1994年息影。多年來鍾楚紅行事作風低調，崇尚健康生活的她，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊享受人生。她間中又會出席公開活動跟大家見見面，以及更新社交網分享近況。而近日，鍾楚紅在Shopping的時候被網民野生捕獲，其親民舉動獲讚貼地又有禮，而其絕佳容貌更簡直令人讚嘆不已。

鐘楚紅曾參選1979年香港小姐，當年參選時已經好靚。(影片截圖)

鍾楚紅曾經參演過多部經典電影，如《秋天的童話》、《男與女》，兩次獲得亞太影展影后殊榮，並且被提名香港金像獎最佳女主角，演技備受肯定。（《秋天的童話》劇照）

鍾楚紅由以前到現在都是不少人心目中的女神。（劇照）

鍾楚紅滿身散發女人味，《流金歲月》是她的重要作品之一。（資料圖片）

該網民成功集郵鍾楚紅難掩激動之情，沒想到午餐時間逛個街居然偶遇香港女神天花板，她寫道：「好開心午餐時間想散步就遇到我心中的港圈大大大女神鍾楚紅。一直覺得她的美是明艷動人、風情萬種又知性優雅的特別存在，除了美貌她的演技也很受肯定，非常難得。被譽為東方瑪麗蓮夢露和香港第一美女的性感女神卻又是一生只愛一人的執著人兒，如此的反差讓人憐惜也讓人欽佩！」

鍾楚紅與鄭秀文等出席杜琪峰生日，大家非常老友。（IG@sammi_chengsauman）

鍾楚紅與甘比及鄭秀文私交甚督。（IG@sammi_chengsauman）

鍾楚紅崇尚自然，常以素顏示人。（微博圖片）

紅姑好靚。（微博圖片）

該網民續指：「她人超級nice，而且是帥氣瀟灑、隨和幽默的性格，和每一位櫃姐打招呼，櫃姐都開心地喊紅姑紅姑。紅姑說你們忙你們的，不用理我，我先自己逛逛！非常貼地且謙和有禮！我問她可否合照她也爽快答應，還問我是不是在香港工作，代問爸爸媽媽好！我對她說請千萬要幸福！她說我會的，你也是！」

紅姑近日去Shopping被集郵，狀態極佳，靚到發光。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書）

相中的鍾楚紅以一頭及肩短髮示人，戴上墨鏡，對住鏡頭展現出燦爛笑容。雖然已經登「6」有5，但近鏡下，鍾楚紅的皮膚依然光滑緊緻，狀態極佳，彷彿「靚到發光」，令人不禁驚嘆她的凍齡美貌。無論是氣質還是外貌，鍾楚紅依然保持極佳狀態，不愧為一代女神，魅力不減當年。不少網民羨慕博主可以與女神合照，又大讚鍾楚紅不但凍齡、靚女，還真的活出了自己的精彩。此外，鍾楚紅也曾說過一輩子絕不接受任何醫美去維持美貌，因為：「人總是要老的。」可見她無懼衰老瑕疵，接受優雅老去。

紅姑身材都非常有睇頭。（視覺中國）

鍾楚紅雖然已登6，但外貌猶如昔日當初。（Weibo@鍾楚紅）

鍾楚紅曾說過一輩子絕不接受任何醫美推持美貌。（Weibo@鍾楚紅）