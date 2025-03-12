多棲女星樂做全職師奶　請兩工人仍親自下廚露台曬太陽遠望山海

現年48歲的梁詠琪（Gigi）與西班牙籍老公Sergio結婚14年，育有一女Sofia，唱歌拍戲以外，梁詠琪亦是一名家庭主婦。日前梁詠琪在社交平台分享一條生活日誌影片，寫道：「我的快樂小日子每天不用為事業忙碌之時，會回歸家庭生活，享受當個快樂的煮婦和媽媽，你們知道嗎？」她續指全職師奶之日常：「送上學、早晨咖啡、送午餐便當、巡視童裝業務、相約友人飲茶買餸、接放學、煮飯。」

梁詠琪開騷，老公同囡囡都會到場支持。（ig圖片）

梁詠琪係多棲藝人。（小紅書圖片）

拍戲、唱歌，唔使工作就做全職師奶。（小紅書圖片）

影片中，梁詠琪亦意外曝光豪宅廚房和露台，其廚房為長型設計，裝潢及廚櫃以白色為主，簡約明亮。梁詠琪曾表示老公和女兒Sofia都幾易養，家中大多食素，見她買完餸後便親自下廚，還有兩位工人姐姐幫忙，三個人一齊在廚房煮食仍見空間感十足。忙完一天，傍晚時份，梁詠琪會出露台曬太陽，雖然一邊是全樓景，但因住在極高層，遠望仍能見到山和海，而旁邊有一盆大型蘭花，見她坐在藤椅上編織和抱起愛犬耍樂，相當休閒寫意。

全程有司機接載。（小紅書圖片）

梁詠琪一日全職師奶日常，送完囡囡返學就約朋友飲茶。（小紅書圖片）

去街市買餸。（小紅書圖片）

廚房裝潢簡約。（小紅書圖片）

有兩個工人。（小紅書圖片）

從露台可遠望山景同海景。（小紅書圖片）

對面係樓。（小紅書圖片）

據悉，梁詠琪一家三口居住在半山豪宅，去年曾分享在客廳與老公輪流抱住女兒的相片，寫道：「我已經抱不動你啦！#暴風成長」，更意外曝光豪宅，電視櫃上擺滿女兒的學生照，不過PO出照片不久，作風低調的梁詠琪已火速刪走相關帖文。

Gigi曝光屋企大廳，事後急刪照片。（截圖）