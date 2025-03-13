TVB視后大馬被集郵無下裝騷美腿　真人顏值引爭議：真的不算美

現年35歲的龔嘉欣在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中，擊敗強敵楊茜堯，首奪「最佳女主角」，攀上事業高峰，兼再添一個視后寶座，皆因她在2020年已奪得過大馬視后，所以在當地亦有著極高人氣。近日，龔嘉欣現身馬來西亞被網民集郵，獲大讚親切友善，但其樣貌竟惹來爭議？

龔嘉欣在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中，擊敗強敵楊茜堯，首奪「最佳女主角」，攀上事業高峰。（資料圖片/梁碧玲 攝）

龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2020》上獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

龔嘉欣近年擺脱鄰家女孩形象，散發陣陣女人味。

有網民在社交平台分享與出爐香港視后龔嘉欣的合照，大讚：「我天！她好美～」，並表示沒想到跟朋友相約Brunch在排隊的時候，竟偶遇龔嘉欣，形容心情如中了彩票。該網民寫道：「跟朋友相約brunch在排隊等候時，就發現面前有個美女好眼熟，認出是龔嘉欣後，我興奮的好像中了彩票的感覺（畢竟我第一次赤裸裸看見以前在屏幕看見的人出現在我眼前）。我是個喜歡追港劇的，以前就很喜歡看她演戲。印象最深刻的是她拍幕後玩家裡的哭戲，一整個揪心。」

龔嘉欣貴為大馬視后，每次都當地出席活動都大受歡迎。（小紅書截圖）

龔嘉欣近日現身大馬，被網民捕獲，並大讚她又靚又親切。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

該網民又大讚龔嘉欣非常親切友善：「當我們上前問她能不能拍照時，她好親切的張開手臂笑著說“來吧~”，近距離看她真的好美，皮膚好好，給我的感覺就是人小小糯糯，但是體內蘊藏著巨大能量（可能是看了她拍的殺手，所以有這種感覺）好吧，今天是幸運的一天，值得紀念。」

龔嘉欣早前為張馳豪新曲擔任MV女主角，仲推出合唱版。（IG@kungkaty）

紅色裙突現她白滑肌膚。（IG@kungkaty）

愈來愈有女人味。（IG@kungkaty）

相中龔嘉欣穿上長身西裝背心，搭配黑色長襪，騷出白滑大腿，無下裝造型勁吸睛。但對於博主大讚龔嘉欣「很美」，留言區卻出現了不同的聲音，有網民認同：「龔嘉欣好漂亮，演技又好，很喜歡看她演戲」；但也有網民不認同，表示：「見過真人，真的不算美。」而博主亦大方回覆：「沒事~每個人審美不一樣吖。」也有網民認為：「可能比例不是很好，但是臉是美的。」但正如博主所言，每個人的審美觀都不同，但龔嘉欣的演技絕對是無庸置疑，能有今日的成績並非偶然。

Sexy！（IG@kungkaty）

大騷美腿。（IG@kungkaty）