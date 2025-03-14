失婚影后孻仔代父職送情人節禮物　獨力湊大三子44歲混血靚樣不變

影后張栢芝自與謝霆鋒離婚後有仔萬事足，獨力在內地打拼，一己之力湊大三個仔仔。如今大仔及二仔Lucas及Quintus長大了，一個17歲一個14歲，張栢芝能夠多分些心力照顧孻仔。仔仔於單親家庭長大，非常疼錫媽咪，張栢芝日前拍片分享與兒子之間的趣事，除了曝光兒子個性與爸爸謝霆鋒似到十足外，更自爆仔仔竟已代父職與栢芝慶祝情人節！

張栢芝。（笙笙IG圖片）

張栢芝亮相米蘭時裝周Tom Ford秀場。（微博@張栢芝工作室）

栢芝近日回到香港理髮，一邊Set頭一邊分享趣事。說到會否給兒子髮型建議，栢芝嘆一口氣說兒子看她在才願去理髮，兒子亦很在乎髮型。栢芝曾建議，沒有最好的髮型師，只有最適合的髮型師，兒子不聽話，去找同學的髮型師，栢芝擺出無奈表情：「每一次回來都......我的心比他們還疼！」貪靚又充滿想法與謝霆鋒似到十足！

育有三名兒子的張栢芝家庭幸福美滿。（IG圖片）

圖為張栢芝為大仔Lucas慶祝15歲生日的照片。(張栢芝IG)

栢芝說到大仔和二仔愛跟她去四季酒店食飯，她說：「每次一結帳，他們兩兄弟就會拿那個小票一直在說多少錢、我花了多少。」說到孻仔，栢芝笑說：「老三就好好笑，因為情人節我沒想要出去，人都多啊！我就自己點了一個Pizza，我說哎今天情人節，你送我一個禮物吧！他說甚麼禮物，我說你送我Pizza吧，200多（元）你給我。」栢芝孻仔竟應承，並開錢箱付錢，「他說好吧！然後就過去拿錢，然後輸入密碼打不開耶！我的天啊！他說媽媽對不起，你看怎麼樣都打不開！然後存錢罐就鎖了。」但仔仔的心意令栢芝大為感動，她說：「但起碼他真的想要說幫我付錢，所以他送給我的就是一個Pizza。」

張栢芝叫孻仔送情人節禮物。（小紅書）

栢芝仔仔真的去錢箱拿錢出來付Pizza錢。（小紅書）

可惜打不開錢箱。（小紅書）

但仔仔一留心意已令栢芝大為感動。（小紅書）

栢芝好靚！（小紅書）

44歲靚樣！（小紅書）

2003年的張栢芝，識發光一樣。（《忘不了》劇照）