TVB黑仔視帝街頭拍劇被偶遇　一舉動令網民瞬即沉船：不可自拔了

37歲的張振朗近年獲無綫力捧上位，在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中，一舉奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「最佳男主角」，榮膺「雙料視帝」，人氣一時無兩。而即使升呢視帝，張振朗依然保持一貫貼地、親民的作風，深受觀眾喜愛。近日，他於鬧市拍攝新劇，吸引大批途人圍觀，而其中一個舉動更令網民瞬即沉船，並直言：「不可自拔了我」。

張振朗於《萬千星輝頒獎典禮2019》中獲得「飛躍進步男藝員」。（資料圖片）

之後一年再憑《反黑路人甲》- 高彬奪得「最受歡迎電視男角色」。（視覺中國）

在年初頒獎禮中更是連中兩元，一舉奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「最佳男主角」，榮膺「雙料視帝」，人氣一時無兩（資料圖片/梁碧玲攝）

張振朗有極佳觀眾緣，深受觀眾喜愛。（IG@owencheung）

有網民在社交平台上分享在街上偶遇張振朗的片段，並興奮寫道：「今次輪到我偶遇明星啦！視帝朗，太charm，帥。」片中，張振朗身穿啡色皮夾克搭配牛仔褲，正在馬路邊拍攝一場警車戲份。在埋位前他靠著圍欄，博主向他打招呼，他即Chok出招牌靚仔笑容點頭回應，瞬間把後者的心融化。有網民向博主留言：「對你笑的時候就像戀愛了」、「對你笑的時候感覺在放電」，博主情不自禁回覆：「不可自拔了我」。而其他不少網民也大讚張振朗「好靚仔」，可見他人氣相當不俗。

張振朗日前在鬧市拍劇被捕獲。（小紅書截圖）

向圍觀市民友善揮手打招呼。（小紅書截圖）

張振朗在等埋位。（小紅書截圖）

這個笑容加這個點頭，令粉絲不能自拔。（小紅書截圖）

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張振朗憑著自己不懈的努力以及謙卑的態度，成為今日的「視帝朗」；但之前他還有一個非常「厲害」的化名，相信大家也不會忘記，就是「黑仔朗」。事源他早期有份參與的劇集都因各種原因未能如期播出，如當年許志安和黃心穎爆出「安心事件」，張振朗受同劇的黃心穎拖累以致有份主演的《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》都被抽起，而另一套劇《機場特警》，又因為當時社會事件，被傳押後播出。

當年許志安和黃心穎爆出「安心事件」，張振朗受同劇的黃心穎拖累以致有份主演的《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》都被抽起。（電視劇海報）

張振朗成為最無辜受害者！（資料圖片）

張振朗有份主演的《機場特警》，又因為當時社會事件，被傳押後播出（《機場特警》截圖）

張振朗拍攝《奪命提示》時，左眉骨意外被座地燈撞中受傷後送院縫7針。（資料圖片/陳順禎攝）

除此之外，張振朗又試過與好友謝東閔逛街時已不幸被商場飛下來的帳篷擊中腰部受傷送院；而到2019年，張振朗於綵排台慶期間被錄影機撞到膊頭再度受傷，需要送院檢查傷勢；還有早兩年他在拍攝《奪命提示》一場動作戲時又發生意外，被座地燈撼爆左眉骨位置，血流如注，傷口頗深，隨即送往私家醫院及安排整容醫生為他縫針。種種「黑」歷史，被網民取笑他「地獄黑仔王」稱號當之無愧。

「黑仔朗」如今已升呢「視帝朗」。（IG@owencheung）