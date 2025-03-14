譚凱琪一年冇拍劇話休息夠　稱小朋友開始大可以出返嚟投入工作

TVB新劇《俠醫》由陳豪、張曦雯、鄭子誠、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥等人主演，今日（13日）舉行造型記者會。劇中譚凱琪將會飾演一名有自閉症的女生，她接受《香港01》訪問時表示覺得角色很好玩及有挑戰性。

TVB新劇《俠醫》由陳豪、張曦雯、鄭子誠、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥等人主演。(胡凱欣 攝)

譚凱琪透露劇中情節：「不過佢好彩就有個好好嘅屋企啦，個個都好好照顧佢同好就佢，因為佢都有呢個症狀嘅人呢都真係好需要人哋去關心啊幫助啊。」她指自己為了這個角色都有去做準備，除了向相關團體取經外，更與一班有自閉症的人去打保齡：「喺佢哋身上我都係去諗緊，睇下有邊一啲係適合我依家呢個角色。」

譚凱琪透露於劇中飾演患有自閉症的女生。(胡凱欣 攝)

對於演出自閉一角，譚凱琪表示要拿捏得很好：「即係take啲一般人覺得自閉症有嘅一啲特質啦，因為如果一偏離咗少少呢就好容易係變咗第二個症狀咁樣，咁所以我都要好拿捏得好好呢個角色。」最初接到這個角色時，譚凱琪坦言對自己沒太多的信心，因為自己對自閉症的認識不深，但監製給予她很多的信心：「佢話得㗎得㗎，即係揾得你演就覺得即係我有呢個角色嘅特質。」她笑指可以去演繹不同的角色及不一樣的自己。譚凱琪最希望的就是掉走身上很多的包袱：「其實呢個角色係一個演員嘅轉捩點，好多人可能覺得我以往嘅角色都係要好有裝扮嗰啲，我就想今次係掉開曬呢啲嘢，真係忘我咁做呢個角色啦。」

對於演出自閉一角，譚凱琪表示要拿捏得很好。(胡凱欣 攝)

已有一年沒拍劇的譚凱琪就表示已經休息夠了：「咁我就可以有呢個精力，全新嘅譚凱琪又再出返嚟啦。（之後都會拍返多啲劇？）都會啊，因為小朋友都開始大啦，咁我都開始放心，所以都可以全程投入工作。」而家人有否見過今次劇集的造型時，她表示家人未見過，但自己就有用劇中說話的聲調去說話，但女兒的反應很奇怪：「佢就好奇怪咁望住我，你做咩呀媽咪？」