余思敏鄭中基IG互相unfollow　早在2月傳出婚變正辦離婚消息

鄭中基去年9月突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作,其後又發文自爆因情緒問題,在太太余思敏(Sammie)陪同下到美國參與戒酒療程。近日鄭中基已經返港指已完成療程,3月13日是余思敏45歲生日,鄭中基未見蹤影,更發現2人已unfollow對方疑感情生變。



2011年鄭中基被爆出女友余思敏(Sammie)未婚懷孕,同年10月升爸爸,更短期內迎娶女友。(IG@tinyeyes39)

鄭中基與余思敏育有兩名子女(IG:@tinyeyes39)

余思敏曾表示,自己不是有目的去結婚生仔,未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚,但緣分令她遇上鄭中基。(IG@sammieyucm)

余思敏去年在IG忽然帖文預告「Something big are coming…」並tag了老公鄭中基、鄭中基經理人何慶湘及機動電視台IG。在鄭中基發文後余思敏一直「潛水」,只曾在劉明軒生日時憔悴現身。3月13日余思敏一班有線娛樂新聞台舊拍檔陸續發文,貼出慶生照,黃芳雯(Paula)留言:「請記得好好哄自己,會有很多人愛你。」

余思敏生日正日,於社交平台轉發與一班朋友慶祝生日的照片,鄭中基未見蹤影。(IG@tinyeyes39)

而余思敏亦在IG STORY貼出一對子女一起吹蠟燭照片。她在帖上配上的文字:「Happy Birthday to me, Start a new chapter.」一句Start a new chapter加上鄭中基未見蹤影耐人尋味。其實早在2月已曾傳出2人婚變,記者更發現鄭中基及余思敏已在IG互相UNFOLLOW對方,但對於傳媒查詢二人都暫未有回應。

余思敏與一對仔女慶祝生日的照片留言耐人尋味。(IG@sammieyucm)

記者發現余思敏鄭中基IG已互相UNFOLLOW。(IG@sammieyucm)