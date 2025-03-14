《香港唱片店日2025》推限量珍藏　甄妮鄭少秋到炎明熹姚焯菲都有

香港唱片商會自1982年成立至今已有43年歷史，在剛舉行的《第十九屆(2025 - 2028) 理事會就職典禮》上，來自風行唱片的新任會長 Mimi 鍾慧慧女士表示近年多了一些新顧客購買唱片特別是黑膠產品，這要歸功於很多當時得令的中外歌手，他們不會只集中在串流市場催谷，也會照顧很想購買實體產品的樂迷，再加上黑膠封套設計精美，很多樂迷拿著他們支持的偶像的黑膠產品逛街時也會被視為緊貼潮流。

Mimi 同時說去年《香港唱片店日 2024》單日銷量非常亮麗，為能購買到心頭好，很多樂迷一大早唱片店還未開門營業便已在門外等候，唱片公司也安排歌手到唱片店為樂迷簽名，在當日限量推出的產品上的本地歌手名字包括甄妮、鄭少秋、林憶蓮、盧冠廷、容祖兒、張德蘭、炎明熹、鍾柔美、姚焯菲、詹天文、張馳豪和歐信希等，而外地名字有曾多次來香港演出的 Air Supply 和 Mr. Big 等。參與的唱片公司包括英皇娛樂、環球唱片、風行唱片、TVB Music Group、Sony Music 、娛樂唱片、 Evolution Music Group和上揚愛樂等均對樂迷的反應大感驚喜，因此大家也對在今年4月12日舉行，口號為「一個為音樂唱片而誕生的節日」的第二屆《香港唱片店日2025》非常期待。

戴祖儀

黃劍文

姚焯菲

Mimi 續說：「源自美國的《唱片店日》於2007年首度舉辦，旨在支持獨立唱片店，並鼓勵音樂愛好者購買實體唱片，如黑膠唱片、CD等，以及其它能在唱片店買得到的相關產品。在香港這個活動也吸引許多音樂愛好者和收藏家到唱片店購買限量版的唱片，參加《香港唱片商會》安排的特別活動或與志同道合的音樂愛好者交流，相信在唱片公司及唱片店繼續大力支持下，《香港唱片店日 》絕對可以成為唱片行業一年一度的盛事。今年已落實參與的唱片公司包括TVB Music Group、All About Music 和風行唱片等，將會出現的歌手名字有吳業坤、周吉佩、古淖文、李佳、羅啟豪、譚輝智、龍婷、支嚳儀、吳大強、顏志恒、林彥言、丁文俊、黃劍文、戴祖儀、歐信希、伍富橋、姚焯菲、張馳豪、詹天文和林智樂等。」