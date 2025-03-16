90年代最上鏡港姐被捕獲凍齡力超驚人 出入需要人攙扶惹人擔憂

現年53歲的樊亦敏憑在《愛．回家之開心速遞》飾演「三太白天鵝」而人氣急升，加上多年來投資有道，是圈中隱形富婆，更被爆動用私伙Hermès手袋拍劇。樊亦敏近年成功修身，人紅自然靚，日前她盛裝出席活動時，竟然要工作人員攙扶，令人擔心她身體狀況。

樊亦敏憑在《愛．回家之開心速遞》飾演「三太白天鵝」而人氣急升。（IG圖片）

樊亦敏近年成功修身。（IG圖片）

私下打扮好青春！（IG圖片）

有一個內地網民追星的小紅書專頁記錄了樊亦敏出席活動的片段，網民以「粉絲稱讚三太靚女 搞笑三太語出驚人超親切」發文，並留言表示：「1991年香港小姐決賽一舉擊敗郭藹明蔡少芬，奪得最上鏡小姐獎項的樊亦敏顏值絕對在線。因在愛回家出色演繹，被粉絲親切稱呼三太，私下的樊亦敏也是搞笑喜劇人，非常親切。 #樊亦敏 #tvb港劇 #愛回家 #奪命提示 #香港明星 #港星女神 #女神 #搞笑 #港星 #明星生活的另一面」。

日前有網民捕獲樊亦敏出席活動。（小紅書）

樊亦敏聽到粉絲稱讚，搞笑指除衫更靚，獲網民大讚幽默又貼地。（小紅書）

樊亦敏凍齡力驚人。（小紅書）

從片中所見，當日妝容華麗的樊亦敏正出席活動，穿上了外套保暖，進入會場前經過粉絲身邊時，有粉絲大叫「三太你好靚呀」，樊亦敏聞言笑說「我未剝衫咋，唔係仲靚」，更舉手裝作要拉下拉鍊，非常幽默。其後，樊亦敏亦親民地主動與粉絲打招呼，其後有工作人員扶着其手臂走路，相信是因為腳踏高跟鞋，怕意外跌倒才需要攙扶。

樊亦敏由工作人員攙扶。（小紅書）

有大批網迷看到片段後，都忍不住留言指樊亦敏又玩得有貼地，更大讚其美貌：「三太顏值的確沒話說」、「後生同依家都咁靚」、「好可愛的性格」、「佢觀眾緣真系頂級，咩角色都唔討厭」、「美美噠三太」。