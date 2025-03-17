獨家直擊無綫上位小生貧窮生活　執4蚊菜心為買平菜狂嗲街市阿姐

30歲林正峰是無綫（TVB）力捧小生，勤力又上進的他入行後不放棄註冊社工一職，曾透露打5份工，盼盡一己之力關心社會及賺取穩定收入。近日有街坊直擊林正峰收工兼買餸的乖仔行為，林正峰之後接受《香港01》獨家回應點解「買平餸」！

林正峰是TVB力捧小生。

林正峰上年憑台慶劇《新聞女王》中飾演王偉一角而爆紅。（資料照片）

上星期有人目睹林正峰於柴灣返工，林正峰坐在門口位置專心工作，做到幾乎7點才收工，留守成最後一人的他離開時鎖門落閘，之後火速到附近街市買餸。他先入街市揀生果，當時不少檔口已收鋪。林正峰行了一圈後鎖定一間生果檔及菜檔。菜檔阿姐原已差不多收檔，與林正峰傾兩句後，靚姐行去菜箱執了一包白菜給林正峰。林正峰買完香蕉和菜後又到附近小型超市，左揀右揀後買了包4蚊菜心離去。

林正峰被目擊返工！

最後一個收工。

林正峰採購完後到快餐店享用晚餐。攞完餐後的林正峰選了一個角落位置坐低，一邊食包一邊專心睇劇本。林正峰之後接受《香港01》訪問，原來當日收工幫媽媽買餸，他說：「哈囉！是的，儲錢同埋慳啲洗，順便幫媽咪買啲餸番去。」林正峰透露因行程緊湊已沒有再打5份工，而是3份工，「沒有這麼多了，時間安排不上。兩份兼職，兼職社工，主要係做校園抗毒，讓學生認識和遠離毒品，令他們知道毒品的禍害。另一份就係私人補習，補小朋友。」

火速到街市買生果。

左揀右揀。

幸好來得及買菜！

同菜檔靚姐買菜。

幫媽咪買餸，好孝順！

問到為何做藝人又做社工，林正峰不諱言：「我同屋企人細細個就已經受到社工幫助，所以中學嗰陣就已經諗住第時做社工去幫返啲年青人，希望可以用自己影響力去幫到更多嘅人。所以畢咗業過去嗰八年有去幫一啲特殊學習需要嘅小朋友、老人院、青年中心工作。同時係用兼職嘅身份去做，可以儲錢養自己同埋媽咪。」林正峰又指之後想儲錢買樓，「都希望儲多啲錢可以做多啲唔同嘅嘢。」林正峰指之後準備開新劇做男一，要用普通話讀對白，故收工後亦勤力讀熟劇本做好準備，他謂：「準備去橫店拍攝一套內地古裝劇，要用普通話做戲，時間有啲緊迫，所以食飯嘅時候都照睇。今次挑戰甚大，因為係男主演。」認真勤奮又孝順！

又揀菜心。

4蚊一紥。

去快餐店食晚餐。

揀角落位坐。

食飯啦！