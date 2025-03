34歲的「最強小三」鍾睿心(五索),早前傳出與66歲大生銀行主席兼大生地產副主席馬清鏗的婚外情而為人認知。早前她拍片自爆頭頂「生蛇」,更出現如「鬼剃頭」般大撮頭髮甩掉的恐怖慘況。五索爆喊指:「嗰種痛係好似生仔嘅痛一樣。」

五索5年生了4個小朋友。(IG@5kidsokma)

歌手衛蘭(Janice)在影片下好心留言安慰五索:「I’m praying for you !!!(我正在為你祈禱!)」有衛蘭粉絲用英文質問衛蘭,是否適合在爭議性人物影片留言,又指對方破壞家庭、推廣拜金及取笑窮人,違反常基督教信念,更要求衛蘭刪除留言及私下為她祈禱。衛蘭回覆該留言道:「I don’t know what she has done . I have no idea. I just feel her pain and I wish her well.(我不知道她做了甚麼,我完全不知道。我只是感覺到她的痛楚,以及希望她好。)」

衛蘭在五索影片下留言。(IG圖片)

衛蘭。(胡凱欣 攝)

衛蘭是靚聲天后。(微博圖片)

五索爆喊哭訴生蛇。(IG截圖)