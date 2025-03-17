Winka＠COLLAR戀情曝光獲粉絲祝福　男友是二胡才子朱芸編

朱芸編在《第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮》公開與Winka戀情。（陳順禎攝）

《第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮》昨晚(16日)舉行，「最佳原創音樂」由《破·地獄》朱芸編獲得，他在台上致謝時說：「多謝我經理人、多謝我女朋友Winka、多謝我爹哋媽咪……」

Winka情人節時收到3盒Labubu，並發文「感動💖」。

同一帖文，Winka在影片中喊晒口，但似在撒嬌。

同晚，COLLAR成員成員陳泳伽Winka在IG限動用英語留言說︰「Congratulations! You did ittttt!!!!」並tag了朱芸編，網友才發現原來二人已在蜜運中。戀情暖光後，不少「泳瓜」送上祝福，有網友在Threads發帖「上次winka你收到labubu 喊果陣，其實想靜靜雞祝福你以後就算喊，流既都係開心既眼淚，有人係身邊愛你（但又驚自己太八卦）見到媒體出左終於可以講了，恭喜我地伽伽公主同另一位音樂才子朱芸編感情有著落，（估唔到都係同樣熱愛音樂既人）難尋獲伴侶作知己，就信有顆寶石也在找你」隨後獲Winka回覆「你呢段文字好sweet 多謝你」。

Winka曾與男友朱芸編一齊出席活動。

Winka過去曾承認自己有拍過2次拖，曾與大男人及溫柔型的對象拍拖，對上一次的戀情是於2022年6月跟拍拖6年的圈外男友兼歌迷會會長分手。當時她指分手原因很複雜，但總括而言是兩人步伐不一致，沒有了想結婚的畫面。Winka表更曾公開二人的對話證雙方的關係「再見亦是朋友」。

朱芸編曾獲威廉王子邀請作私人演奏。

朱芸編是香港二胡演奏家，11歲已代表香港赴英參加威爾斯靈閣嶺國際音樂賽，並從53個國家選手中奪得民族音樂組總冠軍，被譽為二胡神童；2015年，年僅25歲的他更獲邀為國家主席習近平伉儷和英國威廉王子伉儷演奏二胡。

泰迪羅賓將他介紹結導演郭子健，為《悟空傳》做配樂，而當時朱芸編只是剛畢業，沒有太多經驗，但獲郭子健信任，電影《白日之下》、《破．地獄》、《哪吒之魔童鬧海》、《哪吒之魔童降世》也是由他做配樂。